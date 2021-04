Las palabras más duras de Mathieu sobre su fichaje por el Barça

Fichar por un club como el Barça significaría para cualquier futbolista dar uno de los pasos más importantes de su carrera. Pero esto no siempre es así. Jeremy Mathieu ha demostrado con sus últimas declaraciones en el diario L'Equipe que el sueño se puede convertir en pesadilla. El francés ha admitido que cuando supo que se iba a marchar al equipo catalán hizo todo lo posible para impedirlo y lo ha revelado como una experiencia muy traumática.

"No quería ir al Barça. Cuando se me acercó, era capitán en Valencia, estaba disfrutando de mi vida allí y me preguntaba: ¿voy a pulir el banquillo en Barcelona? Cuando recibí el contrato que me ofreció, redacté un nuevo contrato, en el que había un salario de un nivel entre el que recibía en ese momento y el que me ofrecía el Barça", explica el defensa que terminó relegado a una posición casi anecdótica en la entidad azulgrana. Allí terminó jugando tres temporadas después de su fichaje que le supuso al conjunto culé desembolsar hasta 20 millones de euros.

Mathieu llegó muy lejos para tratar de que esta llegada nunca se llegase a concretar. "Le mostré este contrato falso al director deportivo del Valencia, Rufete, diciéndole: Si me das esto, me quedo. Él respondió: Eso no debería ser un problema. Llamamos juntos al presidente, quien se negó. Rufete no podía creerlo ... Rompí el papel y les dije: Así me voy. Comprendí que no contaban conmigo", desveló el galo que llegó a ser internacional con su selección.

Jeremy Mathieu, durante un partido entre la Juventus y el Barcelona ALESSANDRO DI MARCO Agencia EFE

En cualquier caso, también admite que disfrutó mucho de jugar con grandes jugadores y entre los que más le impresionaron cita a varios con los que compartió vestuario en la entidad azulgrana. "Obviamente, tuve la oportunidad de jugar con Messi... Pero también podría citar a Silva y Mata en Valencia, o Xavi. Me impresionó con su facilidad técnica en el campo y su sencillez fuera del campo: es un buen tipo", explica Mathieu.

Pero aún hay otra experiencia traumética que revela. Durante un partido que empató el conjunto culé en Liga, recuerda un gol en propia meta. "Me metí uno con el Barça ante el Villarreal. En un córner no veo que llegue el balón, rebota en mi pecho y se mete en la portería. Después, todos los periodistas españoles me aplastaron, como si lo hubiera hecho a propósito", concreta el futbolista que estuvo un par de temporadas en la Ciudad Condal.

El rival más duro

Dentro de este repaso a su carrera que ha hecho en el medio francés, Mathieu también habla sobre quién fue su rival más duro. "¡Diego Costa! Te da pequeños golpes de 'perro' para sacarte del partido. Él pisa tus pies, se disculpa y comienza de nuevo inmediatamente después. Puede que lo sepas, te acaba molestando, le respondes y te llevas una tarjeta", destacó el defensa galo que ha marcado la actualidad este domingo por estas declaraciones tan polémicas sobre su etapa en España.

