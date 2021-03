Canales: "¿La Eurocopa? Doy el máximo y estoy disfrutando de estar aquí"

Tercer partido de la selección de España en el parón internacional de marzo. Los de Luis Enrique se enfrentan a Kosovo y desde la sala de prensa de La Cartuja de Sevilla ha comparecido ante los medios de comunicación Sergio Canales. El futbolista del Betis ha reconocido que el combinado nacional puede ser "favorito", pero que cualquier tropiezo puede mandarte "a casa".

Regreso a La Cartuja

"El fútbol es presente. Lo importante es el partido de mañana -por este miércoles 31 de marzo- y estamos centrados. Vemos al grupo igual de bien que ante Alemania".

Grandes rivales

"Hoy en día es muy difícil ganar a cualquier rival y se está viendo. Tenemos que estar preparados para poder ganar a cualquier equipo. En estos partidos, que se nos haya encerrado el equipo contrario, nos ha costado generar ocasiones. Estamos aprendiendo y estamos preparados".

España, ¿favorita?

"Hay selecciones muy potentes y estamos entre ellas. Podemos ser favoritos, pero cualquier detalle te manda para casa. Estamos trabajando y mejorando. Puede haber un poco de dudas, pero en ciertas facetas ha mejorado mucho. Tenemos que seguir creciendo y estamos en el camino correcto".

La selección española celebra el gol de Dani Olmo a Georgia en el minuto 92 Reuters

Igualdad

"El fútbol de clubes se ha visto en la Copa. El fútbol está muy igualado. Todos los equipos están muy preparados y hace que todo sea más complicado. Da igual ser mejor o peor. Hay que trabajar de la misma manera y con la misma fe".

El once de gala

"Yo creo que la persona más preparada para elegir el once es Luis Enrique. Creo que es algo que está en sus manos y nosotros tenemos que estar preparados. En cualquier momento puedes entrar o salir".

Opciones de estar en la Eurocopa

"No me preocupa porque intento hacer el máximo. Estoy disfrutando de estar aquí. Con lo que me ha costado llegar, solo me centro en disfrutar del partido de hoy y en el partido de mañana".

¿Está en su mejor momento?

"Mejor momento no lo sé. Tengo mucha confianza. Estoy dando todo lo que está dentro de mí. Lo más importante es que cuando me retire tener la sensación de que no te has dejado nada en el tintero".

