Remontada de España en Georgia para dar un golpe camino al Mundial

La selección española logró su primera victoria camino al Mundial de Catar 2022, aunque no fue nada fácil. Primero Ferrán Torres y después Dani Olmo, prácticamente sobre la bocina, dieron la vuelta al resultado después del gol inicial para Georgia de Kvaratskhelia. [Narración y estadísticas: Georgia 1-2 España]

España salió con un once poco reconocible. Sin Sergio Ramos, que tan solo jugó 45 minutos ante Grecia después de llegar a la concentración de la Selección arrastrando unas molestias, y con jugadores como Pedri, Bryan Gil o Pedro Porro en el once titular frente a Georgia.

En el Estadio Borís Paichadze, Georgia y España midieron sus fuerzas. Los de Luis Enrique venían de empatar frente a Grecia y aunque salieron al campo dominando en los primeros compases del encuentro, la primera gran oportunidad del choque fue para el combinado local.

Antes Morata o Ferrán Torres habían intentado sorprender tímidamente, pero no se mostró tímido una Georgia que a punto estuvo de dar el campanazo antes del minuto 20 de partido. Unai Simón se lució con una mano abajo para evitar el 1-0 a la salida de un córner.

No es que sufriese España, pero con el susto en el cuerpo y con las amarillas de Diego Llorente y Pedro Porro, el partido prometió que no iba a ser ni mucho menos un paseo para los españoles. Dominó la Selección, jugó en campo rival la mayor parte de la primera mitad, pero no pudo poner en serios aprietos a Giorgi Loria.

Cuando todo apuntaba a que el partido se iría al descanso con el 0-0 inicial en el marcador, apareció Kvaratskhelia para abrir la lata con un disparo cruzado ante Unai Simón. El futbolista georgiano había sido el mejor en el campo durante los primeros 45 minutos y se llevó el premio del gol a vestuarios.

A por la remontada

Con caras de pocos amigos se fueron los jugadores españoles a vestuarios. Luis Enrique decidió entonces mover ficha colocando sobre el verde a Dani Olmo por Bryan Gil y a Íñigo Martínez por Diego Llorente. La Selección siguió dominando sin peligro y entonces llegó el tercer cambio de Thiago por Fabián Ruiz.

Poco después los cambios surtieron efecto. Una internada de Jordi Alba por banda izquierda acabó con el lateral mandado un centro al área. Morata remató de tacón sin suerte, pero el balón le cayó en los pies a un Ferrán Torres que no perdonó y logró el gol del empate en el 56'.

Ferrán Torres y Thiago Alcántara celebran el gol del empate Reuters

Con el marcador otra vez igualado, Georgia volvió a irse al ataque para intentar ponerse por delante otra vez. Para ello tiró de Kvaratskhelia, que continuó haciendo daño a la defensa española. Con el partido convertido en un ir y venir sin ocasiones claras de gol, Luis Enrique se decidió por dar minutos a Marcos Llorente.

Estallido final

Potencia, velocidad y equilibrio para España. Marcos Llorente se mostró incisivo desde su entrada al campo. Con el mediocentro del Atlético de Madrid y Dani Olmo en el verde, la Selección mejoró. Ni siquiera el experimento de Luis Enrique duró una hora en Tiflis porque el seleccionador se dio cuenta de su error con el planteamiento y cambió su planteamiento en el Dinamo Arena.

Mikel Oyarzabal fue el quinto y último cambio de España, entrando por Sergio Busquets, y dejando a Sergio Ramos sin minutos ante Georgia. Con casi medio equipo renovado, la Selección dio un paso al frente para culminar la remontada, mientras que Georgia aprovechó cada espacio para crear una contra.

Dani Olmo, con el balón ante la presencia de Otar Kakabadze Reuters

Intentó la selección española llevarse los tres puntos de Georgia en los minutos finales. Los locales se encerraron en su área con los españoles volcados en ataque, con varias ocasiones repelidas una y otra vez por la zaga rival. El muro georgiano se fue haciendo fuerte, pero en esas apareció Dani Olmo para culminar la ansiada remontada.

El futbolista, que había sido de lo mejor de España tras ingresar en el campo, marcó el gol de la victoria en el descuento del partido. Un tanto que coloca a la Selección con cuatro puntos, uno más que Suecia aunque con un partido más, a la espera de lo que pase el miércoles frente a Kosovo.

Georgia 1-2 España

Georgia: Loria; Kakabadze (Chabradze, 79'), Dvali, Kashia, Guiorbelidze; Kankava, Gvilia; Lobzhanidze (Shengelia, 70'), Kiteishvili (Beridze, 70'), Kvaratskhelia (Kvekveskiri, 79'); y Zivzivadze (Kvilitaya, 62').

España: Unai Simón; Pedro Porro (Marcos Llorente, 65'), Eric García, Diego Llorente (Íñigo Martínez, 46'), Jordi Alba; Busquets (Oyarzabal, 73'), Pedri, Fabián (Thiago, 54'); Ferrán Torres, Bryan Gil (Dani Olmo, 46¡) y Morata.

Goles: 1-0, 44' Kvaratskhelia; 1-1, 55' Ferrán Torres; 1-2, 90+' Dani Olmo.

Árbitro: Radu Marian Petrescu (Rumanía). Amonestó a Zivzivadze (19') y al seleccionador Sagnol, de Georgia; y a Diego Llorente (7') y Porro (14'), por España. Expulsó a Shengelia en el minuto 93 por una durísima entrada a Pedri

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de clasificación europea al Mundial de Catar 2022 disputado en el estadio Dinamo Arena (Tiflis, Georgia) ante 15.000 espectadores.