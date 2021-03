Fernando Alonso no se resigna tras su abandono: "Ha sido emocionante estar de vuelta"

Era un día muy especial para Fernando Alonso, pero la felicidad no ha podido ser completa. El maldito sistema de frenos traseros le jugaba una mala pasada al piloto asturiano y tenía quedar el Gran Premio de Bahrein a medias, con mucho por hacer y, sobre todo, con mucho por disfrutar.

No parecen preocupar demasiado los problemas del A521 que no había mostrado problemas de fiabilidad hasta ahora y que no debería hacerlo en el futuro. Sin embargo, el corredor español del equipo Alpine reconocía que habían tenido dificultades también con las baterías en las rectas.

A pesar de todo, Fernando Alonso se ha mostrado muy emocionado y contento por su regreso más de dos años después, algo que para él ya es un triunfo. Ha vuelto a realizar una gran salida y se consiguió posicionar por delante de pilotos como Sainz, Stroll o Ricciardo. Sin embargo, es cierto que el Alpine no dio para más y que la batalla por los puntos parecía bastante lejana. De hecho, su compañero Ocon fue decimotercero.

Fernando Alonso pelea la posición con Ricciardo en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 Reuters

Alonso no tuvo la suerte ni de poder acabar la carrera, algo que le hubiera gustado porque se lo estaba pasando bien y porque cualquier oportunidad para sumar kilómetros y horas de vuelo sobre su nuevo coche es importante para lograr un gran avance según transcurra una temporada que se presenta apasionante.

"Tenía ganas de acabar la carrera y no ha podido ser. Hemos tenido algún problemilla. Al final los frenos han sido la causa del abandono, pero antes teníamos algún problema con las baterías en la recta así que ha sido una carrera a contra pie, pero al final ha sido emocionante".

El corredor español se ha mostrado muy excitado por estar de nuevo de regreso en la parrilla, ya que ha recuperado sensaciones del pasado y que a sus 39 años todavía le emocionan demostrando que ni mucho menos se le ha pasado el arroz para esto de la Fórmula 1. La pena es que no pueda estar en un coche más competitivo. Sería una delicia verle competir contra Hamilton o Verstappen.

"Ha sido un buen día igualmente, por el himno, por la vuelta de formación, por estar otra vez en la parrilla. Han sido momentos bastante chulos. No puedes acabar, pero ya pensando en Italia".

Fernando Alonso durante los entrenamientos de Bahrein Reuters

"Esas primeras vueltas, estar en lucha con los demás coches ha sido adrenalina que va subiendo, te late el corazón más rapidamente. Una pena que no hayamos podido estar más en la pista, que no pudiéramos completar la carrera. Igual los puntos no eran posibles hoy o iba a estar muy justo. Si tenía que pasar algo, mejor ahora y aprender".

La puesta a punto

Por último, Alonso se mostró sincero en los micrófonos de DAZN y reconoció que, a pesar de que las sensaciones han sido buenas, todavía le falta tiempo dentro del coche para sentirse del todo cómodo y que se podrá ver al mejor Fernando dentro de unas cuantas carreras. La presentación a título personal ha sido buena, no así a nivel de equipo, pero no parece que haya pasado el tiempo para el ovetense.

"Me falta todavía tiempo en el coche. A todos los pilotos que han cambiado de equipo les falta. A Carlos, a Ricciardo, a Vettel, todos vemos que necesitan tiempo para adaptarse a las características de los nuevos coches. En unas carreras le pondrán sacar el máximo rendimiento. Pues imagina eso multiplicado por dos años y medio. Es normal que con el tiempo vayan las cosas mejorando. No sé decir a qué puntos hay que dedicarle más tiempo, pero seguro que dentro de 5 o 6 carreras estaré más cómodo".

