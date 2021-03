Fernando Alonso, Carlos Sainz y el encuentro más esperado: "¡Has dado una buena clasificación!"

La temporada de Fórmula 1 promete ser grandiosa por cosas como las que ya se han visto en las primeras horas del Gran Premio de Bahrein. Ese viejo dicho de para muestra un botón ha venido perfecto para explicar lo que se ha vivido desde que este viernes los motores de todos los monoplazas se pusieran en marcha.

Efectivamente, Mercedes ya no es lo que era, al menos de momento, y es uno más dentro del universo de los mortales. Siguen siendo rápidos, siguen teniendo al mejor piloto, pero sus distancias con el resto ya no son siderales, al menos a una vuelta, e incluso Max Verstappen ya les ve por el retrovisor y no alzando la cabeza y mirando hacia delante. Algo ha cambiado y es histórico. Esto no había pasado con tanta claridad y violencia en los últimos 7 años.

Sin embargo, los aficionados al motor en España, además de estar pendiente del 'Gran Circo' en general, tienen muchos motivos para estar contentos al ver a Carlos Sainz y a Fernando Alonso en una muy buena posición y con buenas expectativas de cara al futuro. No habrá que esperar a 2022 para ver espectáculo, va a llegar esta misma temporada.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, en un fotomontaje El Español

Así lo han demostrado los dos españoles que han dado mucha guerra. Carlos Sainz ha puesto el ruido, tanto positivo como negativo, y Fernando Alonso la sorpresa. Mientras su compañero Esteban Ocon se hundía con el A521, el asturiano no le ha perdonado ni la primera carrera del año y ya está 1-0 en la clasificación particular de salidas. Y salvo desastre, lo estará también en la de carreras.

Alonso saldrá este domingo en novena posición, pero si algo ha demostrado el Alpine es un gran rendimiento en tandas largas. En ritmo de carrera promete estar todavía un poquito más arriba, pero haber llegado a la Q3 sin problemas ha sido un éxito. De no haber sido por una mala vuelta con mucho tráfico, incluso la posición de salida podría haber sido mejor. Ahora solo queda confiar en el talento de 'magic' para que mañana pueda llegar un resultado esperanzador.

Justo un puesto por delante estará Carlos Sainz, que también ha tenido problemas en su última vuelta, pero que se puede marchar contento teniendo en cuenta cómo su SF21 se paraba sin motivo aparente al final de la Q1. Aún así, resucitó y regresó a pista para pasar a la Q3 con el mejor tiempo. Leclerc también ha demostrado que el Ferrari corre a una vuelta, aunque habrá que ver si en carrera también impresiona. Que tengan cuidado mañana en salida los de delante porque los españoles vienen pisando fuerte.

El esperado encuentro

Ambos se han encontrado en la zona de entrevistas después de la clasificación y han dejado un momento muy esperado, el del reencuentro entre los dos pilotos que emocionan al mundo del motor en España y que prometen dar mucha guerra. El encuentro ha sido gracioso y desenfadado, con bromas entre los dos corredores. Se les nota que están disfrutando.

-"Ha ido bien, ¿no? ¡Cabrón! Has dado una buena clasificación. Para llevar dos años parado..."



-¡OXIDAO!



El MOMENTAZO entre @Carlossainz55 y @alo_oficial delante del micrófono de #DAZN de @Noemidemiguel



¡Qué grandes son! #BahreinDAZNF1 pic.twitter.com/YpcrIL6Tkp — DAZN España (@DAZN_ES) March 27, 2021

Carlos Sainz se acercaba a la zona donde estaba Fernando Alonso y le lanzaba su primer dardo de amigo: "Ha ido bien, ¿no? ¡Cabrón! Has dado una buena clasificación. Para llevar dos años parado...". El asturiano recogía el guante y mostraba su satisfacción por este buen resultado para después dejar un comentario gracioso sobre su estado tras dos años fuera del 'Gran Circo': "¡Oxidado!". Complicidad y compañerismo, dos buenos ingredientes para ofrecer una batalla entre ambos que ya mañana dejará una imagen muy especial, la de Alonso persiguiendo a Sainz en la salida.

[Más información: La Fórmula 1 y su año de transición con novedades dentro y fuera de la pista: Alonso y Sainz, en la lucha]