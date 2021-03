La UEFA quiere aficionados en la Eurocopa: "No se jugará ante las gradas vacías"

La UEFA ha confirmado que no se plantea una Eurocopa sin que los aficionados puedan acudir a los campos a animar a sus respectivas selecciones. Así lo ha asegurado un Aleksander Ceferin que ha apuntado que el plan sigue siendo el de contar con doce sedes, en doce países diferentes.

Para ello, todas las ciudades que acogerán la nueva edición de la Eurocopa deberán garantizar que pueda haber público en las gradas de los estadios designados para la cita más importante a nivel continental en el fútbol de selecciones. Si alguna de ellas no puede cumplir con este requisito, no se descarta que el número de sedes pueda ser inferior al de las doce iniciales.

"Lo seguro es que no se jugará ante las gradas vacías. Pero, si eso no resulta posible, entonces se jugará en diez u once países, si una o más ciudades no puedan cumplir los requisitos necesarios", ha afirmado Ceferin. La Eurocopa se juega entre los meses de junio y julio de este 2021.

Eurocopa

La decisión definitiva sobre cuántos países albergarán la cita europea se tomará el próximo 20 de abril. Entonces será cuando se conozca si todas las ciudades que a día de hoy continúan siendo sede de la Eurocopa cumplen con los requisitos para seguir adelante con su cometido.

Ya el pasado 27 de enero, el organismo mandó el siguiente comunicado: "La UEFA se compromete a celebrar la EURO 2020 en las 12 ciudades previstas originalmente. La Eurocopa es la competición insignia del fútbol de selecciones nacionales en Europa y es una fuente vital de financiación para el desarrollo del fútbol base y en general".

"Soy optimista de que es muy probable que las cosas sean muy diferentes con respecto al virus a medida que nos acercamos al torneo y es importante que les demos a las ciudades anfitrionas y a los gobiernos el mayor tiempo posible para formular una imagen precisa de lo que será posible en junio y julio", expuso Ceferin en la nota oficial.

Sedes y distribución

Esta Eurocopa es especial y no solo porque se aplazase un año por la pandemia de la Covid-19, sino porque se celebra no en un país o en dos, sino en doce diferentes.Las doce sedes son: Copenhague, Ámsterdam, Bakú, Bilbao, Bucarest, Budapest, Dublín, Glasgow, San Petersburgo, Múnich, Roma y Londres.

Roma, Olimpico en Roma

11 de junio, Turquía - Italia

16 de junio, Italia - Suiza

20 de junio, Italia - Gales

3 de julio, uno de los partidos de cuartos de final

Bakú, Olympic Stadium

12 de junio, Gales - Suiza

16 de junio, Turquía - Gales

20 de junio, Suiza - Turquía

3 de julio, uno de los partidos de cuartos de final

San Petersburgo, Saint Petersburg Stadium

12 de junio, Bélgica - Rusia

16 de junio, Finlandia - Rusia

21 de junio, Finlandia - Bélgica

2 de julio, uno de los partidos de cuartos de final

Copenhague, Parken Stadium

12 de junio, Dinamarca - Finlandia

17 de junio, Dinamarca - Bélgica

21 de junio, Rusia - Dinamarca

28 de junio, uno de los partidos de octavos de final

Ámsterdam, Johan Cruyff Arena

13 de junio, Holanda - Ucrania

17 de junio, Holanda - Austria

21 de junio, Macedonia del Norte - Holanda

26 de junio, uno de los partidos de octavos de final

Bucarest, National Arena Bucharest

13 de junio, Austria - Macedonia del Norte

17 de junio, Ucrania - Macedonia del Norte

21 de junio, Ucrania - Austria

28 de junio, uno de los partidos de octavos de final

Londres, Wembley Stadium

13 de junio, Inglaterra - Croacia

18 de junio, Inglaterra - Escocia

22 de junio, República Checa - Inglaterra

26 de junio, uno de los partidos de octavos de final

6 de julio, semifinal 1

7 de julio, semifinal 2

11 de julio, final

Glasgow, Hampden Park

14 de junio, Escocia - República Checa

18 de junio, Croacia - República Checa

22 de junio, Croacia - Escocia

29 de junio, uno de los partidos de octavos de final

Bilbao, Estadio de San Mamés

14 de junio, España - Suecia

19 de junio, España - Polonia

23 de junio, Eslovaquia - España

27 de junio, uno de los partidos de octavos de final

Dublín, Dublin Arena

14 de junio, Polonia - Eslovaquia

18 de junio, Suecia - Eslovaquia

23 de junio, Suecia - Polonia

29 de junio, uno de los partidos de octavos de final

Múnich, Football Arena Munich

15 de junio, Francia - Alemania

19 de junio, Portugal - Alemania

23 de junio, Alemania - Hungría

2 de julio, uno de los partidos de cuartos de final

Budapest, Puskás Aréna

15 de junio, Hungría - Portugal

19 de junio, Hungría - Francia

23 de junio, Portugal - Francia

27 de junio, uno de los partidos de octavos de final

