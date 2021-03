Griezmann, Dybala y la operación que puede revolucionar el mercado y el fútbol europeo

La Champions League parece haber hecho mucho daño a dos equipos muy potentes y con grandes aspiraciones temporada tras temporada. FC Barcelona y Juventus no han encarado bien la ronda de octavos de final y su eliminación ya ha generado importantes dudas en el entorno más cercano de ambas entidades. Por ello, el mercado ya empieza a moverse.

Las dos eliminaciones, aunque diferentes, han sido considerablemente dolorosas. El Barça, a pesar de que tenía en frente a uno de los rivales más temidos de la competición, fue humillado por 1-4 en el Camp Nou con una exhibición escandalosa de Kylian Mbappé, el futbolista del futuro y cada vez más el del presente. Por su parte, la Juventus, aunque estuvo a un solo gol de meterse, fue eliminada por el Oporto, un equipo de un nivel muy inferior a los italianos.

Por ello, ya han surgido muchas noticias en los últimos días que apuntan a grandes cambios. En el Barça todo está pendiente de lo que pueda conseguir el nuevo presidente, Joan Laporta, y de la situación económica del club catalán. Sin embargo, nombres como los de Haaland o Alaba ya empiezan a sonar con fuerza. También los habituales Eric García, Depay o 'Kun' Agüero.

Joan Laporta y Mateu Alemany, durante un acto de la campaña del nuevo presidente del Barça EFE

Y en la Juventus, el nombre más utilizado es el de Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués no pasa por su mejor momento tras la eliminación en Champions y podría ver con buenos ojos una salida del cuadro turinés, muy por debajo actualmente de las aspiraciones que debe tener un jugador de su talla y de su calidad. Además, la venta de su pieza más preciada, que termina contrato en 2022, podría ser el camino más corto para que los bianconeri puedan cuadrar sus diezmadas cuentas tras los efectos de la pandemia.

Sin embargo, desde Italia apuntan a una nueva operación que involucra a ambos equipos y que pone en primera plana dos nombres que llevaban semanas sin sonar. Son los de Antoine Griezmann y Paulo Dybala. Il Correre dello Sport apunta a un posible intercambio de piezas entre las dos estrellas Barça y Juventus, que podrían ver con buenos ojos un cambio de aires para intentar escapar de las críticas que persiguen a ambos. Sería, sin lugar a dudas, una operación gigantesca, con dos jugadores de talla mundial y que podría tener terceros afectados como Messi y Cristiano Ronaldo.

Una operación factible

Además, serían refuerzos de mucho nombre para dos de los equipos más poderosos y con más historia del fútbol europeo. Dybala, por su parte, también termina contrato en 2022 como el crack portugués y no parece que su renovación vaya a estar cerca, especialmente con la crisis del coronavirus azotando y la poca participación del argentino en las últimas temporadas donde no ha conseguido convencer a sus entrenadores.

Control de Dybala ante la mirada de Umtiti Reuters

La situación de Griezmann en Barcelona no es mucho mejor que la del exjugador del Palermo, por lo que un intercambio de fichas, un trueque de esta entidad, podría ser una operación factible para ambas entidades que, incluso, se quitarían un problema de encima y abrirían un capítulo nuevo.

Por si esto fuera poco, hay que recordar que estos dos clubes ya llegaron a un acuerdo muy parecido hace no muchas fechas, cuando decidieron intercambiar a Pjanic y Arthur. Eso sí, una operación que no ha dejado muy satisfecho a ninguno, especialmente al Barça. La arista más difícil en este trueque sería la del encargado de convencer a Griezmann de ir a Turín ya que, por el momento, no tiene pensado abandonar la ciudad condal.

