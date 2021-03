El Govern abronca a Laporta por su polémica celebración sin medidas

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha llamado a "la corresponsabilidad de todos" para batir al virus, y ha defendido que se deben "mantener las medidas de seguridad" incluso en "momentos de alegría", en referencia a la celebración de Joan Laporta y su equipo tras ganar las elecciones del FC Barcelona.

En la rueda de prensa de este martes tras la habitual reunión semanal del Consell Executiu, Budó, preguntada sobre esas imágenes, ha señalado: "Pese a que en ciertos momentos de alegría podemos entender que olvidemos ciertas medidas es importante, al contrario, que las recordemos".

"Las imágenes son importantes, lo que trasladamos desde las instituciones a la ciudadanía es importante", ha subrayado en este sentido Budó.

Laporta

En las imágenes que dejó la alegría de Laporta y su equipo se vio la poca importancia que se le dieron a las medidas de seguridad. Los abrazos, los gritos sin mascarilla, los besos que se podían ver no eran pertinentes, teniendo en cuenta que las reuniones de no convivientes de más de seis personas, o de cuatro en algunos casos, no están permitidas. Y las redes estallaron en el momento en el que se viralizó la escena.

Preguntada sobre personas relacionadas con el Govern que acudieron el domingo a votar en las elecciones del FC Barcelona, según parecía eludiendo el confinamiento comarcal, Budó ha dicho que le han trasladado que se desplazaron hasta Barcelona capital para "trabajar en sus correspondientes departamentos y aprovecharon para acercarse a las instalaciones del FC Barcelona para votar".

Primer tirón de orejas

Laporta ya recibió su primer 'tirón de orejas' por parte del gobierno. Fue el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, quien dio su parecer acerca de la línea que debería tomar el nuevo Barça respecto a este tema.

Rodríguez Uribes aseguró enDesayuno Informativo de Europa Press, celebrado en el Auditorio 'El Beatriz Madrid', que Laporta debe pensar y mucho si va a utilizar al Barça para seguir haciendo propaganda del independentismo, algo que incluso podría hacer que perdiera la atención en los problemas tan graves que tiene el club.

"No me preocupa que Laporta sea el presidente del Barcelona, le felicito. Hay que trabajar entre todos para que el deporte siga funcionando, y el fútbol y el deporte español son marca España. Muchas veces nos reconocen en el extranjero por el deporte. Si Laporta pone al Barcelona al servicio del independentismo, hará mal".

[Más información: La lamentable celebración de Laporta: sin mascarilla, sin distancia de seguridad, cantando y hasta besos]