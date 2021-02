De Cristiano a Mbappé: todas las estrellas en el mercado por culpa de la crisis de la Covid-19

El mundo del fútbol se tambalea. La crisis económica generada por la Covid-19 ha cambiado el planteamiento de los grandes directivos. Buscar nuevas vías de ingresos se ha convertido en determinante para la supervivencia de las entidades deportivas y los análisis de las cuentas de cada equipo son más minuciosos todavía. Sin prácticamente entrada de dinero por el cierre de los estadios, los salarios y ajustes se han convertido en una constante.

La UEFA fijó en aproximadamente 5.000 millones de euros la caída de ingresos en los clubes continentales. Y las cuentas negativas -como en el caso del Barça- se vienen sucediendo en todo este tiempo entre las principales potencias del continente europeo. El último ejemplo se ha producido con la Juventus de Turín. La Vecchia Signora, que cotiza en la bolsa italiana, ha hecho públicos sus últimos números y apenas hay esperanza. Pérdidas, pérdidas y más pérdidas.

La Juventus consumó 113 millones de euros en negativo en el último semestre. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre esos fueron los números, frente a los 50 millones del primer semestre del 2020. Las pérdidas son un duro golpe y más comparadas con el patrimonio neto de la entidad, prácticamente de igual cantidad que las pérdidas. Frente a esos 113 'kilos' están los 125 millones en patrimonio neto, que ha sufrido una reducción de más de 100 millones de euros.

El detalle de las cuentas, además, es total. Las pérdidas han aumentado debido a los 64 millones de euros derivados de menos ingresos, 55 procedentes de la disminución de las ganancias por los derechos de sus jugadores y 39 'kilos' por aquellas fuentes donde el aficionado es determinante: entradas y venta de productos del club. Solo los derechos televisivos, que han aumentado -27 millones más de ingresos- han salvado a la Juventus. El impacto de la Covid, indicó la Juventus en su comunicado, fue de 50 millones debido a los buenos datos cosechados en ventas por internet.

Cristiano Ronaldo durante su partido de Champions contra el Oporto EFE

Una situación que no hace más que aumentar las opciones de que la Juventus tenga que renovar su plantilla a final de temporada y que, debido al aspecto económico, se vea empujada a prescindir de aquellos jugadores que más gasto generan en términos salariales. Cristiano Ronaldo, que a sus 35 años continúa siendo uno de los mejores jugadores del mundo, cobra 31 'kilos' anuales manteniéndose entre los que más recibe en todo el fútbol europeo.

Los rumores sobre el futuro del luso vienen de lejos. La Champions, principal objetivo del '7' desde que se marchó a la Juventus, no parece factible. El título se les alejó de mala manera el año pasado y esta temporada no figuran ni entre los favoritos. Es más, tendrán que remontar en la vuelta de octavos si no quieren verse eliminados por el Oporto. Una atmósfera que no allana el camino a Cristiano.

El delantero acaba contrato en 2022 y la renovación no figura en la actualidad de la prensa italiana. Ronaldo podría abandonar perfectamente el equipo esta misma temporada, la Juventus sacaría una buena cantidad por su traspaso y ambas partes saldrían ganando. Cristiano cumplió algunas de sus metas en la Serie A y la Juve sacó el máximo provecho posible a una estrella mundial como el luso. Esa posibilidad se viene comentando en los últimos meses en el país transalpino y, tras conocerse el mal momento de las cuentas de la Vecchia Signora, a falta de renovación el traspaso parece lo más sensato.

Ronaldo, además, ha sido relacionado con clubes como el Manchester United o el PSG. Ambos cuentan con fondos suficientes como para afrontar su llegada y se presentan como buenos escenarios para que el delantero portugués continúe con su exitosa carrera. En caso de cumplirse ese próximo paso, Cristiano convertiría el mercado de fichajes del 2021 en una cita histórica. Los grandes del pasado y presente -Messi y Ronaldo- saldrían a la palestra con sus relevos en el fútbol mundial -Mbappé y Haaland-.

El 'caso Messi'

El delantero argentino está viviendo una temporada para olvidar. Y no solo a nivel individual, sino que a nivel colectivo tampoco están saliendo las cosas como se preveía en Can Barça. El equipo de Koeman no termina de arrancar y en los próximos días podrían quedarse sin opciones en La Liga, sin vida en la Copa y expulsados de la Champions. Un triple varapalo que permitiría a Messi acelerar las gestiones sobre su futuro.

Porque el argentino, cuyo protagonismo ha disminuido ya a mitad de temporada, sigue sin dar detalles de dónde jugará la próxima temporada. Acaba contrato este mismo año y podría salir gratis del Barcelona si así lo quisiera. Clubes tras su fichaje no faltan, y tanto City como PSG parecen las opciones más capacitadas para convencer al argentino. Messi, el mejor pagado del planeta, estará en el mercado salvo que el presidente entrante el 7 de marzo arregle su situación antes.

Leo Messi, andando por el campo en mitad del partido Reuters

La entidad azulgrana sacó a la luz los 97 millones de euros en pérdidas el último ejercicio y para esta temporada, en sus presupuestos, tenían previsto avanzar en Champions y tener público en la grada aproximadamente en marzo -situación que parece complicada-, por lo que renovar al alza a Messi ya es imposible y ofrecerle un contrato de grandes términos también.

Los nombres del futuro

Pocos podían pensar hace unos años que Messi y Cristiano Ronaldo podrían compartir puesto en el mercado de fichajes. Los dos jugadores que han dominado los últimos tiempos del fútbol europeo, juntos en busca de equipo. La edad no pasa factura y continúan liderando, pero la nueva generación de talentos pide paso y, a la vista de los últimos premios y resultados, la transición parece inevitable. Messi y Cristiano dejarán paso a Mbappé y Haaland, cuyo futuro también se discute este verano.

Mbappé (22 años) acaba contrato en 2022. Similar al caso de Cristiano Ronaldo. La renovación parece complicada, aunque en lo que respecta al delantero francés sí que se está tratando públicamente. Leonardo, director deportivo de la entidad parisina, ha dejado claro ante los medios que quieren ampliar el contrato del delantero y que trabajan intensamente en ello. El Real Madrid se situó durante meses como principal candidato. En la entidad blanca, de hecho, le siguen muy de cerca.

Sin embargo, el precio y las reticencias de un PSG que quiere iniciar un nuevo proyecto con Pochettino complican su marcha este verano. El club galo, eso sí, debe contar también con los 204 millones de euros en pérdidas que reconocieron recientemente.

Erling Haaland, durante un partido con el Borussia Dortmund. Foto: Twitter (@BVB)

En el lado contrato está Haaland. Acaba contrato en 2024, sí, pero en 2022 se activa una cláusula de salida que podría poner en aprietos al Dortmund. Venderle este verano podría ser incluso más beneficioso para la entidad germana, que no se vería contra las cuerdas en términos económicos y podría dejarle salir por 100 millones. Todo un empujón en tiempos de crisis.

Haaland (20 años) cuenta con numerosas ofertas y el Real Madrid también está entre los interesados. El club merengue, como publicó EL BERNABÉU, se ha decantado por él en esa carrera con Mbappé. Pero, por si fuera poco, candidatos a la presidencia del Barça también han mostrado su predisposición a lanzarse a por el noruego.

Cuatro nombres, dos de ellos que han liderado el fútbol la última década, que están muy cerca de coincidir en un mercado de fichajes para el recuerdo. Ninguno tiene su futuro cerrado y la coincidencia entre todos es, más allá de su calidad, los requisitos económicos necesarios para contar con ellos.

