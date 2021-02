Angeliño ataca a Guardiola: "Pep me mató"

Pep Guardiola ha mantenido, a lo largo de su carrera como entrenador, sus más y sus menos con varios futbolistas, además de con otros compañeros de profesión. Ahora el técnico del Manchester City ha recibido un nuevo ataque de un jugador al que tuvo a sus órdenes.

Esto no es otro que Angeliño. En una entrevista para el diario Bild, el futbolista ha señalado que Guardiola mermó su confianza. Le sentenció de una manera que todavía no acaba de entender. Dos amistosos fueron suficientes para que el de Sampedor le hiciese a un lado.

"Pep me mató a mí y mi autoconfianza. Tras regresar de Eindhoven ya me había sentenciado tras dos amistosos y, después, no volvió a darme otra oportunidad real más", ha asegurado Angeliño en declaraciones para el diario alemán. Formado en la cantera del Deportivo de La Coruña, el City apostó por su fichaje, pero no cuajó, según él, por la figura de Guardiola.

Nueva vida

Del Manchester City al PSV para volver a ser recomprado por los citizens tan solo un año más tarde. Todo ese recorrido para que Pep Guardiola no contase con él. Esto provocó un punto de inflexión en la vida del futbolista español, que decidió hacer las maletas para comenzar una nueva aventura en Alemania.

Angeliño, con el RB Leipzig Instagram

Con ocho goles y once asistencias con el Leipzig esta temporada, Angeliño se ha convertido en una de las revelaciones de la 2020/2021 en la Bundesliga. Él es uno de los principales 'culpables' de que el Leipzig se encuentre en las zonas altas de la clasificación de la liga alemana, a tan solo dos puntos del todopoderoso Bayern Múnich.

Su buen rendimiento también viene por haber recuperado la confianza en sí mismo, algo que ha llegado gracias a la confianza de Nagelsmann, para el que Angeliño solo tiene buenas palabras: "Puede ser entrenador en cualquier sitio, no hay tantos como él".

"Ya tiene un muy buen equipo, pero imagínese que tuviera mejores jugadores. Tácticamente, siempre tiene la clave para cada rival", ha afirmado sobre su entrenador, quien ha sido vinculado con el Real Madrid en los últimos años y ahora también se le vincula como el sucesor de Mourinho en el Tottenham.

Aunque, por el momento, tanto Nagelsmann como Angeliño están formando una gran ecuación en el RB Leipzig. En puestos que dan billete para jugar la Champions League la próxima temporada y muy cerca de coger al líder de la Bundesliga. Para ellos, todo es posible.

[Más información - La obsesión de Guardiola y el mejor City: sin excusas en la Champions]