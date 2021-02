Las promesas de Freixa para las elecciones del Barça: 250 millones de inversión y dos fichajes

Toni Freixa sigue insistiendo para hacerse su sitio en las elecciones del Barça. Es el candidato que menos opciones tiene de ganar según las encuestas, pero su intención es la de dar guerra hasta el día 7 de marzo, día en el que están previstos los comicios después del aplazamiento por la situación sanitaria con la pandemia de la Covid-19. Este lunes, en una entrevista en RAC1, ha dado más detalles sobre el proyecto que llevará a cabo si sale elegido.

"Desde hace tiempo trabajando y hemos cerrado un acuerdo con un inversor que aportará 250 millones para el Barça Coporate, que son cuatro líneas de negocio. Y en la 2021/2022 incorporaremos dos cracks, uno en ataque y otro en defensa. Los tenemos hablados para poder ejecutarlos. El Barça tendrá el equipo competitivo que ha de tener y que ahora no tiene. Todo será consecuencia del trabajo", señaló el que fuera miembro de la cúpula directiva en el pasado.

A pesar de eso, el aficionado culé sigue preocupado por la situación de su jugador estrella. "Messi nos ha dado más de lo que el Barça le ha dado a él. He hablado con su entorno, pero no personalmente con él, no. La oportunidad de que continúa es abierta. Su contrato se ha de poner en consonancia con el club. Hemos bajado los ingresos en 350 millones de euros y el jugador es consciente de ello. No he tenido nunca el contrato en la mano", explicó el candidato a la presidencia.

Toni Freixa, llegando a las oficinas del Camp Nou EFE

Todo esto llega después de que este domingo el equipo se descolgara de la lucha por La Liga después de empatar en casa ante el Cádiz. "Es una gran decepción, es un partido que el Barça ha de ganar sin problema. Hay mucha gente que parece que disfrute de que el Barça tenga momentos complicados y yo no soy así. Me gusta compartir la alegría de las victorias y estar ahora al lado de la gente", señala un Toni Freixa que ya mostró su sentir en las redes sociales.

Estic molt emprenyat. La única cosa que m’esperona és la quantitat d’oportunistes fregant-se les mans creient que això els afavoreix.



El que s’alegra de les ensopegades del Barça, no és del Barça!



Dimecres un altre partit. Espavilem!!!! — Toni Freixa (@tonifreixa) February 21, 2021

De hecho, sigue señalando que todo esto es un error desde la dirección. "Ha fallado la política deportiva, el director deportivo, comprar jugadores por cantidades inasumibles y renovación con salarios altos", argumentaba el candidato que más afín se ha mostrado con las actuaciones que hizo Bartomeu en su última etapa.

Gasol

Una de las grandes noticias que ha marcado la actualidad durante el fin de semana en el Barça es el fichaje fallido de Pau Gasol hasta el final de la temporada. "No pongo en peligro nada. Sólo especulo con la posibilidad", comentó después de decir que tiene claro que terminará regresando a la disciplina culé para prepararse para esos Juegos Olímpicos que marcarán el final de su carrera.

