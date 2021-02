Luis Suárez se desahoga: "Hay gente que olvidó muy pronto lo que hice en el Barça..."

Luis Suárez está siendo uno de los nombres propios de La Liga esta temporada. El delantero uruguayo, con 14 goles, es el actual pichichi del campeonato español y se encuentra en plena forma en el Atlético de Madrid. El Transistor de Onda Cero pudo entrevistarle este jueves y el charrúa habló de todo: su salida del Barcelona, Messi, su vida en Madrid, las aspiraciones del Atleti...

Suárez volvió a hablar de cómo se sintió al salir del Barça: "Cuando el Barça hizo oficial que no contaba conmigo empezaron las conversaciones con el Atleti. Quería tomar la decisión adecuada, lo que mejor me venía a mí y mi familia, Cuando el Barça me dijo que no contaba conmigo fue duro, no me lo esperaba, fueron momentos muy difíciles por las formas. Me llamó Koeman y me dijo que no contaba conmigo".

Recordó sus años como azulgrana y lanzó un dardo al aire: "Estoy muy orgulloso de mi paso por el Barça; quizá parte de la gente olvidó muy pronto lo que hice allí". Aunque lo que más echa de menos es compartir vestuario con su gran amigo: "Messi y yo no tomábamos decisiones en el Barça. Claro que echo de menos a Messi, estábamos muy juntos y se extraña charlar con él".

Luis Suárez durante su tiro que acabaría en gol La Liga

Pese a la distancia, sigue muy unido con el argentino: "Esta tarde he hablado con él, estaba muy contento por la victoria de ayer. Está a un nivel espectacular, es el mejor del mundo". Y Suárez tiene claro que "Messi se retirará donde él quiera, él podrá decidir ya sea en el Barcelona, en Argentina o donde sea. ¿Terminar juntos Leo y yo? Igual en algún amistoso".

Suárez también fue preguntado por la polémica más reciente con Messi: la filtración de su contrato. "Me sorprendió, no le veo ningún motivo. No entiendo que la gente tenga tanta maldad de sacar algo tan privado de una persona. Un jugador no está por encima de un club pero lo que ha hecho Messi por el Barça no se lo ha dado ningún jugador a ningún club", dijo.

El uruguayo quiso mandar un aviso a su amigo de cara al próximo enfrentamiento entre Barça y Atleti: "Claro que me veo discutiendo con Messi en un Barça - Atleti, en la cancha somos rivales y fuera amigos".

Vida en Madrid

Respecto a su vida en Madrid, Suárez descubrió algunos 'secretos' de su vida privada: "Tengo de vecino a Toni Kroos, es al que más he visto por la urbanización. Me paran y me preguntan más aquí que en Barcelona, pero no es algo que me desagrada".

En lo deportivo, tiene claro por qué se perdió contra el Madrid: "Cometimos el error de darles mucho la pelota; aprendimos para cuando nos toque enfrentarnos de nuevo", explicó. Y sueña con levantar la Champions de rojiblanco: "Me ilusiona como la Liga; tenemos la espina de la Liga de Campeones porque el Atleti no la ha conseguido y sería entrar en su historia".