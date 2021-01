8 de 9

Dustin Poirier ha emocionado a las redes sociales con su mensaje tras ganar a Connor McGregor. Un mensaje dedicado a su mujer que ya triunfa en redes: "Yo no tenía coche, así que ella me llevaba a los shows. Íbamos en su coche y se quedaba en esos ruinosos hoteles y moteles conmigo [...] No quiero ponerme emotivo, pero esa es mi chica. Ha estado siempre conmigo. El triunfo es tan suyo como mío", continuó.