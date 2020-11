El Villarreal baja el ritmo en Europa, pero sigue líder tras empatar ante el Maccabi

El Villarreal empató a un gol en Tel Aviv ante el Maccabi, un resultado que le mantiene como líder de su grupo pero que no le permite certificar como pretendía la clasificación para los dieciseisavos de final de la Liga Europa, cuando aún restan dos jornadas para la conclusión de esta fase. [Narración y estadísticas: Maccabi 1-1 Villarreal]



El técnico del Villarreal, Unai Emery, de nuevo apostó por una rotación profunda en su alineación, con ocho novedades en su once, pero a pesar de que su equipo no pasó por ningún problema en defensa en la primera mitad le costó generar en ataque, con Take Kubo y Chukwueze poco productivos por las bandas.



Tan solo el colombiano Carlos Bacca fue capaz de generar algo de peligro, primero tras un disparo a la media vuelta desde la frontal que fue despejado con apuros por el meta israelí y posteriormente, a la media hora de juego, apunto estuvo de aprovechar una cesión corta al portero local.



Sólo en la recta final del primer acto, el Villarreal pudo inaugurar el marcador, tras una buena combinación ofensiva, que acabó con una gran asistencia de Bacca que resolvió el canterano Álex Baena marcando el 0-1 y su segundo gol en esta competición.

Villarreal y Maccabi pelean un balón Reuters

Emery actúa

A Emery no le gustó nada lo que estaba viendo y realizó un cuádruple cambio dando entrada a jugadores ofensivos, enviando un claro mensaje a los suyos de que había que ir a por el partido.



La entrada de Parejo dio el mando del partido al Villarreal. El madrileño, que cumplía sus 500 partidos como profesional, se adueñó del balón y movió con criterio a los suyos. El poste impidió al Villarreal plasmar en el marcador su mejoría, tras un disparo desde la frontal de Gerard Moreno.



El Maccabi daba por bueno el empate y máxime cuando en el minuto 88 se quedaba en inferioridad numérica tras la expulsión de Saborit. El Villarreal se volcó sobre el área local y un cabezazo de Fer Niño en la prolongación pudo darle la victoria pero el meta Tenebaum frustró el pleno de victorias de los españoles.

Maccabi 1-1 Villarreal

Maccabi: Tenenbaum, Kandil, Luis Hernández, Tibi; Saborit, Peretz, Glazer (Blackman, 54'), Golasa (Davidzada, 90'); Yonatan Cohen (Karzev, 90'), Pesic (Rikan, 85') y Biton (Yeini, 85').

Villarreal: Rulli, Peña, Foyth, Funes Mori, Pedraza; Coquelin, Baena (Iborra, 75'), Trigueros (Parejo, m.64), Kubo (Gerard Moreno, 64'), Chukwueze (Yeremi, 64') y Bacca (Fer Niño, 64')



Goles: 0-1, 45' Álex Baena; 1-1, 47' Pesic.



Árbitro: Tiago Martins (Portugal). Amonestó por el Maccabi a Kandil y Tenebaum, y expulsó a Saborit (m.88) con roja directa, y por el Villarreal a Coquelin, Peña y Funes Mori.



Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa disputado en el estadio Bloomfield de Tel Aviv sin público. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona..