El presidente de la UEFA, contra Bartomeu por la Superliga: "Era una idea populista o política"

Josep Maria Bartomeu, ya apartado de la presidencia del FC Barcelona y alejado temporalmente de todos los focos, ha sido el centro de atención tras las últimas palabras de Aleksander Ceferin. El máximo mandatario de la UEFA se ha acordado del expresidente azulgrana y sus palabras sobre la creación de una Superliga europea.

Y es que el por entonces líder del Barça, en la misma comparecencia en la que anunciaba su dimisión y la de su Junta Directiva, desveló por primera vez que se estaba organizando una competición paralela a la Champions en la que, además, estaría el FC Barcelona. Todo un golpe al fútbol europeo y que supuso un terremoto en el continente.

Ceferin, sin embargo, ha criticado sus palabras y las ha vinculado con una idea "populista o política" más que "una idea seria". El máximo representante de la UEFA lo ha hecho durante el evento del diario Marca en la Weekend Sport. El líder de la organización europea ha subrayado que "la Superliga está fuera de cuestión" porque es "el sueño de dos o tres administradores del fútbol en Europa".

Aleksander Ceferin, durante un evento de UEFA EFE

A los cabecillas de esta competición, según Ceferin, "les da igual la solidaridad". "Les da igual todo lo que no sea ellos mismos". El presidente de la UEFA ha indicado que "dañarían incluso a sus clubes" en caso de que la Superliga echase a andar y ha señalado que "probablemente no lo saben aún". La idea de la Superliga, en cualquier caso, "no es una idea muy seria" a vista del mandatario continental.

Ceferin criticó que emergiera esa propuesta "por la cesión del expresidente del Barcelona", es decir, de Bartomeu. "Creo que era más una idea populista o política que una idea seria", ha indicado durante el acto.

Bartomeu anunció que el Barça había aprobado "los requerimientos para formar parte de una Superliga europea", un "proyecto impulsado por los grandes clubes de Europa" y que garantizaría "la sostenibilidad económica del club y que el club siga siendo de los socios".

La UEFA, en contra

El organismo europeo sabe de la gravedad de esa competición. En caso de surgir la Superliga, quitaría todo valor a la Champions League y centraría toda la atención en este nuevo torneo. Más todavía si, como se ha venido publicado, reuniría a todos los grandes clubes del continente y con un respaldo económico determinante detrás.

Por ello, y entre reacciones y críticas a la idea, la UEFA dejó entrever la posibilidad de modificar su formato para mantener el atractivo de la competición. Y, además, de alguna manera se asemejaría bastante al formato previsto para esta Superliga. Algunas informaciones apuntaron a que se creara una liga regular donde solo los 16 primeros pasarían a la siguiente fase en función de sus resultados.

El primer paso, igualmente, será el de proponer una nueva fase final de la Champions. La experiencia de la final a ocho en Lisboa ha sido muy positiva y en la cúpula de la UEFA ya se plantean darle más oportunidades.

