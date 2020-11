Tebas y el Barça: "A Font y Laporta les diría que dejen el independentismo aparte"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que a los clubes españoles les restan por abonar "490 millones de euros" en gastos esta temporada por la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, y ha advertido que el Real Decreto del juego y el alto gravamen sobre los salarios de los futbolistas causarán "una crisis de talento" en La Liga, además de pedir a los candidatos a la presidencia del FC Barcelona que "dejen aparte el tema del independentismo".

"De los topes salariales todavía tenemos exceso, de cerca de 500 millones de euros. Se ha hecho un ejercicio muy generalizado de disminuir las masas salariales. Los clubes van excedidos en 500 millones de euros, aunque ha habido mucha reducción. Los mayores afectados en España son el FC Barcelona, el Valencia, el Real Madrid, el Zaragoza, el Sporting... Ahora mismo, para terminar la temporada, en general, nos faltarían 490 millones de euros", declaró en una charla durante el MARCA Sport Weekend.

Estos impagos afectan principalmente a "unos 17 clubes". "El Valencia tiene que vender jugadores, y el FC Barcelona tiene que bajar salarios, no queda otra opción. No es un tema de que los ejecutivos lo hagan porque quieren, es por la supervivencia de los clubes", advirtió, antes de comparar la situación de LaLiga con el resto de ligas europeas. "Estamos mejor de los demás, pero eso no me consuela", apuntó.

Javier Tebas, en la presentación de LaLiga 2020/2021 EFE

Sobre la situación respecto a la pandemia de coronavirus, afirmó que "estar ahora compitiendo es mucho más complicado que en junio". "En aquel momento, el porcentaje del coronavirus en las calles era mucho menor. Hay muchos más contagiados. Cuando hicimos los primeros PCR antes de entrenar, solo dieron positivo cinco jugadores y 50 tenían anticuerpos; ahora mismo llevamos, entre staffs técnicos y jugadores 260 positivos, de los cuales 137 son jugadores. Hemos tenido que cambiar protocolos y hemos aprendido", afirmó.

"La lucha, más que contra la realidad, fue contra el desconocimiento. No entendíamos a lo que nos estábamos enfrentando. La temporada pasada ya es un problema económico para un perfil de club como los grandes clubes, imagina si no hubiésemos ingresado los derechos audiovisuales. Nos hubiésemos ido a unas pérdidas superiores a los 700-800 millones de euros. Esta temporada, las pérdidas van a ser mayores que la temporada pasada", prosiguió.

En otro orden de cosas, valoró la posibilidad de que próximamente regrese el público a los estadios. "Cada partido que pasa sin público en los estadios perdemos algo de la esencia del fútbol. La vacuna da esperanza; cuando empiece a ponerse habrá un cambio en esta anormalidad", expuso.

La Superliga

También habló del posible proyecto de Superliga europea. "La liga sigue siendo clandestina salvo en 30 segundos de rueda de prensa de Bartomeu. Me parece de chiste. No conocen la estructura del fútbol mundial, es imposible que salga adelante un torneo con las grandes ligas y la UEFA en contra. No va a aparecer un financiador. Intentan desestabilizarnos, hacen daño", aseguró, antes de hablar de los candidatos a la presidencia del FC Barcelona.

Elecciones del Barça

"No sé si serán Font, Laporta, Freixa, Rosell... Me da lo mismo, pero les diría dos cosas: a Font y a Joan -Laporta-, que son dos tipos muy capacitados, que el tema del independentismo lo dejen aparte. Es un equipo de Cataluña, pero es tan internacional que eso no es bueno para ellos que sigan defendiendo ese catalanismo que es un vehículo de apoyo al independentismo", declaró.

Por último, el máximo mandatario de LaLiga tampoco rechazó hablar del polémico 'caso Fuenlabrada'. "En aquel momento hubo una pasión exagerada en Galicia y en concreto en Coruña con este tema, buscando una presión inadmisible de ligas de 24. Había vivido otras presiones, como en el caso del Elche y del Murcia, pero lo que ha pasado en este caso ha sido increíble. No hubo ningún contagio en Coruña, donde se nos acusaba de que íbamos a contagiar a toda la población", recordó, asegurando que el complot contra él "es continuo".

[Más información: LaLiga cifra en 90 millones el impacto de la 'ley Garzón' que limita la publicidad de apuestas]