La de John Bostock es una de esas historias de lo que pudo ser y no fue: "Cuando era un crío, el Barcelona me propuso un contrato de 10 años. Ronaldinho era mi jugador favorito en ese momento, así que me enviaron un póster firmado por él. Todavía lo tengo en mi casa de Londres".

Su historial ha sido el siguiente: Crystal Palace, Tottenham, Brentford, Hull City, Sheffield Wednesday, Swindon Town, Toronto FC, Royal Amberes, OH Leuven, Lens, Bursaspor, Toulouse y Nottingham Forest. Trece equipos en trece años.