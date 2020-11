Memphis Depay: "¿A quién no le gustaría ir al Barcelona? Es un club top"

La selección española empató ante Holanda en el Johan Cruyff Arena, partido amistoso en el que participó Memphis Depay. El futbolista ha sido colocado en la órbita del Barça desde hace ya varios meses y, desde que se conoció el interés de los culés, el jugador también se ha dejado querer en numerosas ocasiones.

La última, tras el amistoso celebrado en Ámsterdam este miércoles 11 de noviembre. "¿A quién no le gustaría ir al Barcelona? Es un club top. Veremos qué me depara el futuro. El Barça es uno de los clubes más grandes y a todo el mundo le gustaría jugar allí, pero estoy enfocado en mi club y en la selección holandesa", dijo el jugador.

Recientemente, el Olympique de Lyon ha cerrado la puerta a Memphis, pero este deja abierto su futuro: "No lo sé. La ventana de fichajes no está abierta. No tengo el foco puesto en eso en este momento. Estoy entrenando bien y centrándome en ser mejor jugador. Obviamente hay muchas especulaciones, pero mi cabeza no está ahí".

Donny Van de Beek y Memphis Depay celebran un gol con la selección de Holanda Reuters

En declaraciones para RMC, fue el propio Aulas, presidente del Lyon, el que dijo que el delantero neerlandés acabaría la temporada con ellos: "El Olympique de Lyon tiene una oportunidad absolutamente increíble de poder cumplir sus intenciones para el año financiero 2020/2021, siempre que mantenga todos sus efectivos. Por supuesto que se va a quedar".

"Tenemos la suerte de contar, entre otras cosas, con muchos internacionales en diferentes selecciones, incluido Memphis, que es un líder. En cuanto a Memphis, creo que puede darnos una dimensión que todos quieren tener en el Olympique de Lyon. Entonces, a priori, lo vamos a mantener. Fui el primero en decir que no iría a Barcelona", sentenció Jean-Michel Aulas.

Antes que él, su asesor Gérard Houllier también afirmó que la intención del club era que Memphis continuase hasta el final de la presente campaña. "Haremos todo lo posible para mantenerle. Si sus actuaciones son como eran antes de su lesión es probable que vengan más clubes. Creo que el técnico del Barça lo aprecia mucho", afirmó en declaraciones para Téléfoot.

El deseo de Depay

Ronald Koeman es el principal valedor para la llegada de Memphis Depay y no ha ocultado su interés de forma pública, aunque recientemente ha reconocido que la situación económica del club no es la ideal y que esto podría impedir acudir al mercado de fichajes de invierno. Pero eso no impide que reconozca que le quiere en su plantilla: "Nosotros queremos que venga al Barcelona, él también quiere".

Memphis Depay, durante un partido del Olympique de Lyon. Foto: Twitter (@OL)

El pasado mes de octubre, el jugador ya dejó entrever que escucha ofertas: "Ya veremos qué pasa. Pronto estaremos en enero. Tendremos que esperar y ver cómo van las cosas. No es que me vaya con seguridad, pero es probable que haya clubes pronto". "Tengo 26 años y estoy casi libre, con contrato en Lyon hasta junio de 2021, así que puedes esperar que los clubes se interesen por mí, ¿no?", añadió para el medio holandés AD.

