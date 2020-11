1 de 10

Joaquín se reencuentra con Ronald Koeman este fin de semana y así ha hablado de él: "No fue la experiencia más bonita de mi carrera deportiva, no fue una experiencia agradable, pero como siempre digo: uno tiene que vivir de todo y aquello pasó en aquel momento. No quiero hablar de este tema porque sinceramente a mí me duele lo que pasó allí, lo pasé mal", contó el del Betis sobre su etapa en el Valencia con él.

"Ni de utillero", apostilló al ser preguntado si volvería a coincidir con él.