El Atlético se estrella con su falta de pegada: empate que sabe a poco ante el Lokomotiv

El conjunto rojiblanco no pudo sumar sus tres puntos consecutivos en la Champions y se queda con cuatro en total. Los de Simeone se adelantaron, dominaron a un gran rival y buscaron la victoria hasta los minutos finales. Sin embargo, la falta de pegada volvió a costarle los puntos a un Atlético de Madrid que no encuentra solución [Narración y estadísticas: Lokomotiv 1-1 Atlético de Madrid]

El Atleti salió bien plantado al terreno de juego. Simeone confió en su particular 4-3-3 que dejaba a Koke en el banquillo como comodín para la segunda mitad. El Lokomotiv, con buenas sensaciones tras las anteriores jornadas europeas, quería hacer daño y planteó un inicio sin gran presión y con intentonas de controlar la posesión. Sin miedo, querían dirigir el partido.

Pese a ello, fueron los colchoneros los que obtuvieron el dominio inicial. Buen toque de balón y entradas por banda que no terminaban de encontrar rematador. El Lokomotiv dejaba mucho espacio por los laterales y su principal objetivo era frenar cualquier flujo ofensivo por la zona central. Lo estaban logrando y Guilherme apenas tenía problemas.

Joao Félix durante un encuentro del Atlético de Madrid Reuters

Además, si no conseguían encadenar una buena dinámica de pase, los rusos no dudaban: contraataque en busca del gol y sin ninguna locura ofensiva. Una pérdida en el centro del campo, de hecho, estuvo cerca de acabar con un uno contra uno ante Oblak. No sería hasta el 16' cuando Saúl probara al guardameta rival con un tiro lejano que ponía en alerta al cuadro moscovita. Y, tras esa llamada de atención, Giménez abrió el marcador para transformar las buenas sensaciones rojiblancas. Un buen centro de Herrera acababa en la testa de Giménez y este, perfecto por arriba, colocaba el 0-1.

El Atlético se sentía bien. Pero la respuesta, tan inmediata como cruel, no dejó apenas saborear el triunfo a los de Simeone. En el 23', un balón tocaba la mano de Herrera y, además, Luis Suárez se llevaba la amarilla por protestar. Miranchuk no fallaba y empataba el partido minutos después del 0-1. Había que replantear las tácticas: el Atlético seguiría con su dominio y el Lokomotiv optaría por ralentizar el juego.

Pese a ello, el tirón rojiblanco era absoluto. No había opciones de replegarse. Era atacar o atacar. Y solo faltó el gol. Primero con Correa, que la estrellaba en el larguero a la media hora de juego, luego Suárez perdonando en una acción que sería anulada por fuera de juego y poco después, con el mismo uruguayo como protagonista, que fallaba una volea. El Lokomotiv estaba contra las cuerdas y solo el descanso podía salvarles.

El Atlético de Madrid celebra un gol Reuters

Sin gol no hay triunfo

El Atlético lo intentó tras la salida de vestuarios. Los rojiblancos mostraron su versión más ofensiva, buscando el tanto hasta los minutos finales. Pero sin puntería ni hay victoria y, sin esta, los tres puntos fueron imposibles ante un Lokomotiv que acabó pidiendo la hora.

Los segundos 45 minutos fueron de Joao y el luso, que ya se erigió héroe de la última jornada europea, volvió a dar un paso al frente para impulsar al Atlético de Madrid. El claro ejemplo fue que Joao lideró tres ataques en algo más de diez minutos que hizo creer al conjunto español con la victoria. El gol tenía que ser cuestión de tiempo. Tenía. Ni por alto, tirando de cabezazos, ni con disparos de media distancia. El tanto no llegaba y, en caso de hacerlo, el fuera de juego de Luis Suárez obligaba a anularlo tras un nuevo poste.

Para colmo, Vitolo tenía que retirarse después de salir como revulsivo. Entró a 20 minutos del final para dar algo de oxígeno al centro del campo. Llorente perdía el puesto y se retiraba al banquillo. Pero no era la noche y en el 78' dejó hueco a Torreira por problemas físicos. Era el resumen del partido del Atlético y la suerte no estaba de su lado. Los rojiblancos murieron en el córner y pasado el tiempo de descuento. El empate era rotundo, definitivo y escaso para lo intentado por los madrileños.

Lokomotiv 1-1 Atlético de Madrid

Lokomotiv Moscú: Guilherme; Rybus, Murilo, Rajkovic, Zhivogliádov; Kúlikov, Ignátyev, Krychowiak, Miranchuk (Rybchinski, 90'); Smólov (Zhemaletdínov, 74') y Zé Luís.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Herrera, Saúl (Koke, min.46), Llorente (Vitolo, min.69; Torreira, min.78), Correa (Lemar, min.69); Joao Félix y Luis Suárez.

Goles: 0-1, 18' Giménez; 1-1, 25' Miranchuk (p).

Árbitro: Benoit Bastien (FRA). Mostró tarjeta amarilla a Luis Suárez, Herrera, Murilo, Saúl, Lodi, Krychowiak, Rajkovic, Zhemaletdínov e Ignátyev.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Lokomotiv ante poco más de 8.000 espectadores