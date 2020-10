El Barça-Dinamo de Kiev de Champions se jugará con público si la situación no es "mucho peor"

El público del Barça está de enhorabuena porque en apenas unas semanas podrá volver a acudir al Camp Nou para los partidos de Champions League. La Generalitat ha dado luz verde al protocolo presentado por el club y permitirá que accedan hasta 5.000 aficionados al estadio azulgrana.

Por ello, el próximo 4 de noviembre, en la jornada tres de la Champions League, el Barcelona podrá jugará su encuentro contra el Dinamo de Kiev con miles de seguidores culés en los asientos del estadio. Gerard Figueras, en declaraciones a EFE, ha confirmado la noticia como secretario general de deportes de la Comunidad.

"Para el próximo partido, a no ser que la situación epidemiológica vaya mucho peor, diría que los protocolos pueden estar a punto para que el Barcelona pueda tener público en el Camp Nou", aseguró el responsable de la Generalitat. Una medida que solo afecta a competiciones europeas, pues en La Liga la competencia es del Consejo Superior de Deportes y el organismo dependiente del gobierno central ya mostró su oposición a la vuelta de aficionados a los estadios.

Celebrada la primera reunió del grup de treball tècnic entre el FC Barcelona i la Generalitat de Catalunya en relació als protocols per la Covid-19



Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, en el CSD no tienen intención alguna de modificar su postura hasta, mínimo, el inicio de 2021. Y Figueras, en las mismas declaraciones, ha subrayado que el Gobierno "no ha previsto ninguna voluntad de cambiar el criterio".

En un primer momento, según ha comentado el responsable de deportes de la Generalitat, el Barça estableció "un escalado de espectadores" que iba de los 1.000 aficionados hasta los 10.000, pasando por 3.000 y 5.000. Sin embargo, desde la secretaría general de deportes explicaron que la cifra "se tendría que mirar partido a partido". "Comenzaremos por una cifra de inicio que no tiene que ser necesariamente los 1.000, nos podíamos situar en 3.000 o en 5.000 espectadores", ha afirmado.

La Generalitat, de esta manera, permitirá que se juegue con público en el Camp Nou el próximo partido del 4 de noviembre entre el Barcelona y el Dinamo de Kiev. Lo único que lo puede impedir es la Covid-19 y la situación, en palabras del secretario general, debería ser "mucho peor" que la actual para revirtir su decisión.

Cambio de postura

Este visto bueno a aceptar público supone un cambio de postura. La pasada semana, como publicó este periódico, el Consejo Superior de Deportes se reunión con todas las Comunidades Autónomas para marcar una posición común respecto a la vuelta de público a los estadios. Una amplia mayoría defendió la postura del CSD de no permitir estos regresos, y entre otras Madrid y Cataluña.

Sin embargo, al no haber un acuerdo total y no tener las competencias, el CSD no pudo emitir ninguna orden para todos los clubes. El mando en asuntos de ligas europeas está en manos de las Comunidades Autónomas y cada una podrá actuar según quiera. En Cataluña, además del Barcelona, hay equipos de baloncesto como el Joventut que han acogido público en sus partidos de Eurocup.

