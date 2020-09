Aubameyang y los motivos por los que rechazó una gran oferta del Barça

El verano del Barça ha sido para tener muy en cuenta. No solo ha tenido problemas internos, peticiones de moción de censura para su junta directiva, cambio de entrenador, salidas de pesos pesados de la plantilla, sino que también ha ido dando palos de ciego por un mercado de fichajes en el que se ha llevado muchas negativas, como la de Pierre Emerick Aubameyang.

Tras la decisión de no contar con Luis Suárez, el FC Barcelona se puso manos a la obra para intentar cerrar un delantero centro que supliera la baja del uruguayo, que ya marca goles con su nueva camiseta, la del Atlético de Madrid. El primer nombre que surgió en todos los medios fue el de Lautaro Martínez, pero sin duda no fue el único.

Paralelamente, el Barça, consciente de que la operación del argentino era imposible, intentó sondear otras posibilidades como la del delantero del Arsenal, que estaba a falta de cerrar su renovación con el club gunner mientras escuchaba otras ofertas. Sin embargo, el delantero que perfora cada semana las porterías del Emirates dio calabazas al nuevo proyecto de Koeman y aseguró tener motivos muy poderosos para hacerlo.

Aubameyang celebra un gol del Arsenal en la final de la FA Cup Reuters

En palabras a Canal+ Francia, Aubameyang se encargó de confirmar la existencia de esa oferta por parte del FC Barcelona, club para el que empezó siendo un objetivo y terminó siendo una decepción más en un mercado pésimo: "Hubo varias ofertas, en particular del Barça, pero también de otros clubes".

Sin embargo, estas ofertas no hicieron inquietarse al delantero, ni siquiera la de un club que en teoría tiene el poderío, las aspiraciones y la imagen del FC Barcelona. Aubameyang prefirió en quedarse en la que ya considera su casa y renovar su vinculación con el Arsenal hasta el año 2023.

Los motivos de Aubameyang

Uno de los grandes motivos que el exdelantero del Borussia Dortmund encontró para quedarse fue su relación con su entrenador, Mikel Arteta: "Mi prioridad era quedarme por dos motivos: el primero es el técnico, Mikel Arteta. Hablamos bastante durante el encierro. Estábamos en casa, conversamos varias veces y me convenció con el proyecto".

Arteta fue capaz de elaborar un argumento sólido y convincente que hizo que Aubameyang no se pensara más en una salida y aceptara el reto de seguir en el Arsenal: "Arteta me dijo: 'Puedes irte. No sé qué piensas, pero puedes marcharte y ganar en otro club o puedes quedarte aquí y dejar un legado".

Mikel Arteta aplaude a sus jugadores Twitter (@Arsenal)

Con la confianza del entrenador y sabiendo que sería un pilar fundamental en este proyecto que Arteta está construyendo para su nuevo Arsenal en el que ya han sumado dos títulos y ante rivales de entidad como el Chelsea y el Liverpool, Aubameyang decidió quedarse y seguir peleando por hacer el club londinense aun más fuerte y ver hasta donde son capaces de llegar.

Además, aseguró que en el conjunto gunner se siente como en casa: "En segundo lugar, por el cariño que recibo de la afición y de la gente del club. Desde que estoy aquí me han tratado como a uno de los suyos, y como soy uno de los suyos, me voy a quedar".

[Más información: La era Koeman arranca con victoria del Barça ante el Villarreal y un gran Ansu Fati]