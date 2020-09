Palo de Figo a Monedero: "Reponiendo energías tras la manifestación"

Luis Figo se ha convertido en uno de los azotes del Gobierno de España debido a la crisis del coronavirus. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y hasta Fernando Simón han sido algunos de los objetivos del exfutbolista portugués. Ahora el luso vuelve al ataque para retratar a Juan Carlos Monedero.

La polémica llega después de que se publicase una foto del exdirigente de Unidas Podemos en un restaurante de lujo del barrio de Salamanca de Madrid. Durante esa misma jornada en la que se tomó la foto a Monedero, se habían producido concentraciones contra las restricciones de movilidad, implantadas desde este lunes en varias zonas de la Comunidad de Madrid.

Estas concentraciones fueron respaldadas tanto por Más Madrid como por Unidas Podemos y en ellas también estuvo presente Monedero. "Reponiendo energías después de la manifestación", escribió Luis Figo acompañando una noticia publicada con la imagen del político en un restaurante de lujo.

Monedero, en una ponencia Gtres

El que fuera jugador del Real Madrid ya recibió duras críticas por sus opiniones políticas en los últimos meses, pero también hay muchos que se muestran a su favor. Entre ellos otro ex del club blanco. "Hay que ser caradura y sin vergüenza, Luisito. Le diría muchas más cosas pero si no te descalifican de muchas cosas. Un abrazo señor", le respondió Iván Campo en la publicación de Twitter.

Sin respuesta... todavía

Monedero todavía no ha contestado a Figo, pero sí que respondió a otra publicación por este mismo tema. "Os han engañado. El viernes -no el domingo tras la protesta- me invitó un periodista a comer. El que invita escoge el lugar. Y sed prudentes: en España comemos donde nos da la gana. Con esa actitud ni fabada en Asturias ni callos en Madrid ni arroz en Valencia", escribió este en la citada red social.

Otras polémicas de Figo

Fue con las medidas de desescalada cuando el exfutbolista comenzó su cruzada contra el Gobierno. "Hoy es el día de la quiniela para saber que comunidades pasan a la siguiente fase pero ¡¡¡nadie sabe qué criterios hay que tener!!! ¿Quién decide? Se comenta que Madrid pasará a la Fase 0,5 pero ¿antes había fase 0,5?", comentó entonces junto al hashtag: esto es una puta ruina.

Ahí ya aparecieron sus primeros haters, pero él no dudó en seguir con sus críticas: "Cómo me gusta que aparezcan todos los haters. Tranquilos que aquí deciden los científicos, por eso al día de hoy España es el país de Europa con el confinamiento más duro y con 27.500 personas fallecidas pero ¡¡parece que es para estar contentos!!".

Luis Figo, durante la presentación del partido entre Leyendas Selección Española y GoldStandard Estrellas del Mundo EFE

También criticó que estudiasen condecorar a Fernando Simón por su labor en la lucha contra la pandemia. "Qué rápido se ponen medallas", dijo Luis Figo, quien ha tenido para todos, incluso por el revuelo que se montó con la salida del rey Emérito de nuestro país: "¡¡Bienvenido su Majestad, aquí no hay coletas!!".

Antes también había cargado contra Pedro Sánchez: "¡Empieza la desescalada! Estrategia más previsible= + paro + pobreza". Este llegó después de leer este titular de ABC: "Pedro Sánchez subirá los impuestos a las grandes empresas y apunta a un aumento del IRPF en los tramos altos".

