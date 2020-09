La seguridad del estadio 'abronca' a Cristiano Ronaldo por no llevar mascarilla en la grada

Cristiano Ronaldo fue protagonista del partido entre Portugal y Croacia disputado en el Estadio do Dragao. El delantero no pudo jugar y se quedó en el banquillo que, por motivos de seguridad y cumplimiento del protocolo sanitario contra la Covid-19, ahora se encuentra en la grada de los estadios. La estrella lusa no siguió a rajatabla las normas sanitarias y tuvo que ser advertido por la seguridad presente.

El delantero de la Juventus, como queda recogido en algunas imágenes, se quitó la mascarilla reglamentaria durante ciertos momentos del partido. En determinadas ocasiones nadie captó ese error del atacante, pero en una de esas sí que fue captado por la organización del estadio, que tuvo que acercarse a advertirle sobre el incumplimiento.

Tal y como se puede observar en el vídeo, Cristiano Ronaldo se encuentra sentado en su sitio de la grada viendo el encuentro. Sin embargo, lo hace sin la mascarilla reglamentaria. El resto de sus compañeros sí cumplen la norma. Y es por ello que una de las trabajadoras se acerca a él para recriminarle que no esté cumpliendo la normativa de la UEFA.

Olha a responsabilidade, Robozão! Cristiano Ronaldo, que está na arquibancada, levou essa chamada aí por estar sem máscara. Todo mundo tem que usar para se proteger, não tem jeito! #NationsLeagueNoEI

.

Portugal x Croácia é na TNT, no YouTube (https://t.co/6l1lXPRpGt) e no @EIPlus pic.twitter.com/nqpLl01nh6 — Esporte Interativo (de ) (@Esp_Interativo) September 5, 2020

Cristiano Ronaldo en la grada con Portugal EFE

Portugal acabó venciendo por un claro 4-1. Uno de esos tantos fue de Joao Félix, jugador del Atlético de Madrid y cuyo rendimiento se ha puesto en duda durante esta primera temporada teniendo en cuenta el precio abonado por su fichaje. El conjunto luso, con este triunfo, se coloca en primera posición por delante de Francia.

Cristiano y su momento en la Juventus

El delantero no ha tenido un final de temporada nada fácil. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones de su carrera, el hecho de no conseguir los objetivos hace estallar los rumores sobre una posible salida. Y esa situación se ha vuelto a vivir en la Juventus de Turín. El conjunto italiano solo se llevó la Serie A y el fracaso en la Champions le costó el puesto a Sarri. Poco después de caer eliminados ante el Lyon, los rumores sobre una posible marcha se desataron.

Por ello, desde la directiva no se tardó en reaccionar. "Estoy seguro de que seguirá con nosotros", espetó uno de los máximos mandatarios de la entidad italiana. Finalmente esas previsiones se han cumplido y Cristiano jugará a las órdenes de Andrea Pirlo, a quien conoce bien de los terrenos de juego.

El exjugador será el nuevo técnico de la Vecchia Signora y la relación que establezca con Cristiano Ronaldo será uno de los aspectos que más interés generen en el exterior del equipo. De momento, según lo publicado por los medios de comunicación del país, el luso ya ha realizado una petición a su entrenador y directiva y no es otra que la del fichaje de Karim Benzema para reforzar la delantera.

