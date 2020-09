Memphis Depay, el primer fichaje que podría llegar al FC Barcelona para 'contentar' a Leo Messi

El FC Barcelona empieza a superar el terremoto Messi y ya mira hacia el futuro, o, al menos, lo intenta. En el nuevo equipo de Ronald Koeman se ha hablado mucho de posibles bajas, pero muy poco de posibles fichajes. El motivo es la pésima situación económica que atraviesa el club. Aun así, el conjunto culé parece haber cerrado una nueva incorporación tras las ya anunciadas de Pjanic, Trincao y Pedri: Memphis Depay.

El jugador del Olympique Lyon podría ser el primer gran fichaje del FC Barcelona para la próxima temporada. Se trata de un jugador que puede ocupar cualquier frente del ataque, aunque cada vez más está más acostumbrado a jugar de nueve o de segundo delantero, siempre cerca del área.

Sin embargo, la llegada de Memphis Depay esconde muchas sombras. Lo cierto es que es un futbolista de mayor experiencia que los Trincao, Pedri y compañía, pero se trata de un jugador que ya fracasó en su otro intento en un grande, en el Manchester United. El holandés llegó a Old Trafford con la intención de ser el nuevo Cristiano Ronaldo y terminó siendo una sonada decepción.

Memphis Depay celebra una victoria con el Lyon Twitter (@Memphis)

Por ello, tuvo que recalar en un equipo de menor nivel como Olympique Lyon, donde sí es cierto que se ha metido goles en los últimos años. También ha cuajado buenas actuaciones en la selección holandesa, porque el conocimiento de Ronald Koeman sobre el jugador es total.

La llegada podría cerrarse en torno a unos 25 millones de euros, tal y como apunta Post United. Sin embargo, este fichaje deja muchas dudas, especialmente tras las últimas declaraciones dejadas por Leo Messi en las que, tras anunciar que se quedaba, se despachó a gusto con el club y con su presidente.

El proyecto que reclama Messi

El argentino acusa al club de llevar años sin un proyecto definido, dando bandazos y tapando los agujeros que ellos mismos han ido creando. Y al '10' no le falta razón. El Barça podría perder este año a un delantero legendario como Luis Suárez, tercer máximo goleador de la historia del club, y su sustituto podría ser Depay.

Leo Messi, Clement Lenglet y Luis Suárez celebran el gol del argentino REUTERS

No Lautaro Martínez, que sería una línea claramente a seguir, de un jugador de gran nivel y de gran proyección que podría encajar en esa idea de Messi de "tener un proyecto", sino Memphis Depay, el jugador que fracasó en el United, que responde más a eso que Leo definía como "tapar agujeros".

Lo cierto es que la economía del FC Barcelona no da para mucho más, ya que incluso cuesta creer que puedan llegar a esa cantidad de 25 millones por un buen jugador como Memphis, pero que no dejará de ser otro parche. Lo que está claro es que la entidad azulgrana está obligada a dar salida a Arturo Vidal y a Luis Suárez antes de cerrar este nuevo fichaje. Aunque no lleguen a recibir dinero por estos traspasos, sí conseguirán liberar dos altos salarios y recuperar margen en la masa salarial de la plantilla. El Barça sigue 'contentando' a Messi con fichajes totalmente de su agrado.

