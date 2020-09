Memphis Depay se desliga de los rumores con el Barcelona: "Aún tengo un año de contrato"

Memphis Depay es uno de los jugadores que se ha colocado en la órbita del Barcelona. Las posibles salidas de Luis Suárez y Leo Messi provocan que en el club blaugrana necesiten de refuerzos en la delantera y es ahí donde apareció el nombre del futbolista del Olympique de Lyon.

Sin embargo, este se ha desligado de los rumores que señalaban que ya había hablado con Koeman para su fichaje por el Barça. "No, no he hablado con Koeman todavía. Él se implicó en mi recuperación, vino a Roma a verme, cuando estuve entrenando en Holanda también estuvo conmigo, así que la relación es buena", ha dicho el futbolista.

"Ahora entrena al Barcelona, pero yo estoy centrado en el Lyon. Es cierto que puedo soñar con grandes clubes, ya veremos qué pasa", ha afirmado Memphis Depay para acabar así con las informaciones que le colocan como posible fichaje del Barcelona para la 2020/2021.

Memphis Depay, con el Lyon

El jugador se encuentra concentrado con la selección de fútbol de Holanda y desde allí ha querido dejar claro que no quiso irse, matizando así unas declaraciones anteriores que dieron mucho de qué hablar: "Nunca dije que quisiera irme. Cuando digo algo, muchas veces se distorsiona".

"Aún tengo un año de contrato, soy capitán y tenemos un buen equipo. Lo hemos demostrado. Me siento bien conmigo mismo y con mis objetivos", ha añadido Memphis Depay durante una entrevista para NOS. El futbolista de 24 años todavía tiene un año más de contrato con el Olympique de Lyon.

El Barça, contra las cuerdas

La temporada acabó con un guion inesperado en Can Barça. Sin Liga, sin Copa del Rey y eliminado de la Champions League con un resultado que pasará a la historia. 2-8 perdieron los culés frente al Bayern Múnich en los cuartos de final de la máxima competición continental.

Después de esto hubo un inmediato cambio en el banquillo. El Barcelona destituyó a Quique Setién para comenzar una nueva etapa con Ronald Koeman a los mandos del vestuario. Entonces se empezó a hablar de salidas y fichajes. De momento solo se ha consumado la venta de Rakitic al Sevilla, pero otros como Arturo Vidal, Umtiti o Luis Suárez están en venta.

Además de esto, en el Barça están en medio de una batalla con Leo Messi, el cual mandó un burofax para comunicar al club que quería salir del club de inmediato. En los próximos días se producirá la esperada cumbre entre Bartomeu y Jorge Messi para resolver la situación.

