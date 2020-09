Traoré abandona la concentración de la Selección al no tener la PCR negativa RFEF

La Selección de Luis Enrique ha confirmado la baja de Adama Traore para el segundo partido de la UEFA Nations League. El combinado español no podrá contar con el delantero en cumplimiento del protocolo establecido por la UEFA, organizadora de este torneo. Según apuntan desde la RFEF, siguiendo el protocolo español Traore sí podría seguir con el equipo y acudir al estadio Alfredo Di Stefano.

El problema radica en que el atacante no ha obtenido la prueba PCR negativa. "En los resultados del último PCR practicado ayer el delantero no resultó negativo", han informado desde la Federación. Por ello, el delantero ya ha abandonado la concentración de la selección nacional y no jugará el partido contra Ucrania, correspondiente a la jornada 2 y donde se determinará quién se hace con las dos primeras posiciones del grupo.

"Una vez realizadas las consultas pertinentes, a pesar de poseer anticuerpos así como IGG altamente positivos, los servicios médicos de la RFEF, de acuerdo con UEFA, han optado por liberar al futbolista, que no ha supuesto riesgo alguno de contagio para sus compañeros. En este sentido, el protocolo de UEFA recomienda no acudir al estadio si el resultado del PCR no es totalmente negativo", han subrayado desde el organismo liderado por Luis Rubiales.

El resto de la plantilla, por lo tanto, no ha corrido ningún riesgo de contagio y podrán disputar el encuentro como estaba previsto. La decisión llega después de esas conversaciones con la UEFA, puesto que el protocolo español sí dejaría a Traore seguir con sus planes en la Selección.

Entrenamiento de la Selección Española con Traore y Ansu Fati EFE