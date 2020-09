Thiago: "Con De Gea hemos vivido situaciones buenas y las no tan buenas las hemos superado"

El futbolista del Bayern Munich Thiago Alcantara fue el encargado de acompañar al seleccionador nacional Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido del domingo frente a Ucrania. El jugador español está viviendo un gran estado de forma tras haber ganado el triplete con el conjunto alemán esta misma temporada y tras saborear hace unas semanas el éxito de la Champions.

El exjugador del Barça goza ahora de un liderazgo en el combinado nacional gracias a su enorme calidad y al trabajo defensivo que ha incorporado a su gran repertorio de cualidades. Thiago habló así de la actualidad de la selección española tras el empate contra Alemania y antes del choque frente a los ucranianos:

Sobre las críticas a Sergio Busquets

"Ha sido una temporada maravillosa. Con el club hemos conseguido todos los títulos, un gran nivel de juego, pero siempre hay margen para mejora a nivel individual. Cada año quiero aprender de los compañeros, incluso de los más jóvenes que vienen. Hay un jugador para mí que ha sido referencia, con quien he tenido una relación formidable y gran relación futbolística y personal muy grande es Busquets".

Sergio Ramos, en un entrenamiento de la selección española con Thiago Alcántara y Sergio Busquets EFE

"Te fijas en como ordena el equipo y como juega y es increíble. Todos hemos tenido en nuestras carreras partidos no tan buenos. Tiene una presencia en campo, títulos y cantidad de partidos... Vas a mirar estadísticas y tiene los números más altos en todo el mundo. Los centrocampistas, para seguir mejorando, nos tenemos que fijar en Busquets jugando".

Thiago habla sobre su momento de forma

"Siempre pienso que el momento actual es el mejor que podemos vivir. Es cierto que me encuentro en un estado de forma formidable. Estoy físicamente muy bien. Al haber venido de Lisboa llego más rodado que otros compañeros, pero creo que el año siguiente estaré mejor".

Su opinión sobre el 'Caso Messi'

"Con relación a Leo, cualquier decisión que sea beneficiosa para el club donde está es maravillosa. Messi suma y es super importante en cualquier lado que esté y si es en el Barça pues mejor para el club".

Leo Messi, en un partido del Barcelona durante la temporada 2019/2020 Reuters

"Conozco al compañero porque estuve con el en el Barça y lo conozco como rival. Lo he visto como lo hemos visto todos por la magnitud que tiene. No hago ningún tipo de valoración. Es una decisión personal suya y como toda decisión de cualquier compañero se respeta y ya está. Ni me viene ni me va. Estoy en un club completamente diferente y respeto su decisión".

Su comparativa con Ansu Fati

"Es muy bonito poder apreciar a Ansu como a todos los que vienen. Él en especial, no solo por la calidad que tiene, que se ve, sino por la personalidad fuerte, pero sobretodo, la toma de decisión de los jóvenes. Por la edad que tiene, por el margen de mejora que tiene, será un espectáculo de jugador. A la edad que tiene, la toma decisiones que tiene son muy acertadas. Tiene el valor añadido de la toma de decisión a la velocidad que juega, que es muy superior a la de los jugadores de su edad".

Thiago opina que ningún club debería copiar la forma de jugar del Bayern

"Ojalá que el juego del Bayern no marque la tendencia. Nos iría fatal. Queremos tener nuestra forma de jugar y ya está. En la selección no copiamos ningún estilo de juego actual. Viene desde hace mucho tiempo que queremos presionar muy arriba, tener el dominio, empequeñecer al rival y haciendo goles. Queremos jugar así, otra cosa es que lo logres, pero siempre queremos jugar así".

La posibilidad de salir a la Premier

"Yo no he dicho a nadie que me voy ni nada oficial. Intereses hay cada año porque me ponéis en un club diferente. Para mí mi futuro es el partido de mañana y no hay tema sobre esto. Ni me importa ni me interesa. No es bueno para mí ni para mis compañeros. Solo me interesa el partido de mañana".

Diferencias de jugar con Rodrigo o Lewandoski

"Rodrigo tiene una capacidad de gol gigante. Es un gozada que tener un delantero que nos dé goles y que nos ayude a presionar, correr... Veo similitudes con Lewandwoski en términos de calidad, de aguantar el balón, aunque es cierto que 'Lewi' que ha marcado una cantidad de goles indecente, pero Rodrigo también ha marcado goles en estos años".

Rodrigo durante la concentración de la Selección Española EFE

"Te cambia porque el estilo de juego es diferente, entonces cambia la referencia también. Te cambia la salida de balón, de presionar. No es una cuestión solo del tipo de jugador. No es cuestión de comparar números. Lewandowski ha hecho este año números inhumanos".

La reivindicación de De Gea ante Alemania y sus críticas

"Al final reciben críticas, no solo De Gea, hay críticas para los tres porteros. Son nuestros. Cada día entrenamos, cada día hacemos la misma tontería de que que han desayunado, que han tomado y demás porque nos paran todo. Son los pórtenos que son en sus equipos. Hay garantías con los porteros que tenemos. Tenemos confianza con ellos. Con De Gea hemos vivido situaciones maravillosas y las no tan buenas las ha superado".

Ter Stegen y su halago a Thiago

"Es un honor que Marc diga mi nombre, porque es un portero increíble, pero no es director técnico de ningún equipo y no tiene que esperar ningún tipo de respuesta. Siempre quiero tener a los mejores, ojalá pudiera tener siempre a los mejores en mi equipo. Es una gozada que diga mi nombre obviamente".

