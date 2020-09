Luis Enrique: "Me hubiera gustado que lo de Leo Messi y el Barça hubiera sido más amistoso"

El seleccionador España, Luis Enrique, compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática previa al partido del domingo frente Ucrania. El técnico repasó la actualidad del equipo equipo nacional y destacó la labor de jugadores como Thiago Alcántara o Sergio Busquets.

También expresó su intención por querer que todos sus jugadores estén contentos, per aseguró que no mira eso, si no que él tiene su método y quiere que todos estén enchufados, por eso no dice quien juega y quien no hasta poco antes del partido. Luis Enrique también habló la situación de Messi. Estas fueron las palabras de Luis Enrique:

El papel de Thiago en la selección

"Espero un poco lo que se puede ver cuando juega con el Bayern, aunque ahí más de pivote, aquí de interior. Hay similitudes y claras diferencias. Lo conozco del Barça B. Ya era maduro y ahora lidera. Tiene una calidad fuera de duda con balón y sin balón. Roba muchos balones, juego presionante. Es la misma versión de Thiago pero mejorada debido a la experiencia".

Sergio Ramos, en un entrenamiento de la selección española con Thiago Alcántara y Sergio Busquets EFE

Las críticas a los jugadores

"No yo no he dicho que sean críticas injustas. Para ser futbolista profesional hay que saber lidiar con las críticas. Entrandor mucho menos. Cualquier otro cargo. Están las críticas ahí y las tienes que aceptar. Si están ahí es porque no has ganado. Reivindiqué a David porque yo lo he visto toda la temporada y, salvo dos o tres errores, habría sido una temporada de sobresaliente".

"Sé que me va a venir de vuelta cuando haga una cagada. Pero yo tengo que valorar un rendimiento y lo que es mejor para el equipo. Pero creo que todos mis jugadores saben convivir con las críticas. Es cierto que esa generación fue una maravilla y abrieron las puertas para que los de ahora se vean capaces de ganar Mundiales y Eurocopas, que es lo que intentamos".

El método de Luis Enrique para convocatorias y alineaciones

"No hago la convocatoria pensando en que al acabar se vayan todos contentos. Por gustarme me gustaría que fueran muy felices. Yo decido en función de lo que he visto entrenando y lo que necesita el partido. Es posible que repitan pocos, algunos o muchos. Adama hay tres opciones, que salga de inicio, que salga un rato y que no salga. Los jugadores hasta dos horas antes del partido no saben quien juega. Los quiero a todos preparados para competir. Explico los roles en la charla sin saber si juegan o no. Este es mi método".

La opinión sobre la 'Caso Leo Messi'

"Es un tema muy delicado. Una reflexión general sería que... no sé si pronunciarme. Creo que los clubs están por encima de todas las personas. El FC Barcelona, fundado en 1899 es uno de los mejores del mundo, que ha ganado títulos siempre. Es evidente que ha habido una relación maravillosa".

Leo Messi, durante un partido del Barcelona Reuters

"Leo ha hecho que el Barça creciera de manera exponencial pero me hubiera gustado muchos más que se hubiera llegado un acuerdo. Tarde o temprano Messi dejará de jugar en el Barça, es de buen nacido ser agradecido por las dos partes, y hubiera estado bien que hubiera sido más amistoso. El club seguirá ganando títulos sin Messi, como Messi seguirá siendo maravilloso muchos años si se va".

El papel de Busquets dentro y fuera del césped

"Es como cuando era joven. Muy maduro. No necesita hablar mucho. Ya solo con su presencia impone respeto. Es un tío cercano. Pero no está aquí por lo que aporta fuera. Es una garantía como jugador y como profesional. Evidentemente hace partidos mejores y peores, como todos, pero está aquí porque para mí es uno de los jugadores más importantes de la selección. Como lo ha sido siempre".

La personalidad de jugadores debutantes como Fati y Óscar

"Me gusta mucho la pregunta. Justamente antes del partido hicimos recuento de títulos en categorías inferiores y casi todos lo eran. Eso quiere decir que ya están listos y acostumbrados a ganar y solo tienen que trasladar esa ambición. No me sorprendió. Ratificó mi idea de darles minutos importantes. Pero no hay que exagerar. Esos jugadores tienen que ir poco a poco. Algunos no han jugado ningún partido completo. Es un proceso. Pero a nivel futbolístico, como se ha trabajado en las categorías inferiores, estoy encantado. Hay mimbres para hacer un buen cesto y lo agradezco".

Sus pensamientos sobre su retirada

"No soy para nada fetichista. Diré que he entrenado a cantidad de jugadores, mejores o peores, pero que he intentado hacerlos mejores. Si tuviera que decir uno diré que entrené a Nolito. Me lo he pasado de maravilla. Salió de Segunda B conmigo y es un tío muy gracioso".

Sin pistas a Ucrania

"Te has metido en el papel de lo que estamos hablando. Hay posibilidad de repetir el mismo once, también podría buscar jugadores de refresco porque es una altura en la que ni ha empezado la temporada. Cambiarlos a todos y que debuten jugadores... Más o menos lo tenemos despejado. Shevchenko es muy listo y no quiero darle pistas. Si eso fuera un círculo cerrado os lo diría. No quiero darle pistas a Ucrania, que ya nos va a dar suficientes problemas".

Las posibilidades de Óscar de volver

"Le pido su rendimiento en el Sevilla para que vuelva. Entrenando es un perfil que me gusta muchísimo. Claro que me he fijado en su golpeo. En la capacidad de filtrar pases, llegada el área, hacer cambios de orientación, su disparo... Pero eso también vosotros. Yo también en esa vertiente defensiva que le hace muy completo. Volverá dependiendo de su rendimiento en el Sevilla y de que aproveche aquí sus minutos, y de que repita aquí los compartamientos que le pedimos. Lopetegui en el Sevilla le pedirá los suyos obviamente".

Óscar Rodríguez, en un partido del Leganés. Foto: cdleganes.com

La personalidad de Ansu Fati

"Hombre... compararse con Messi es que seguramente vas a perder. Me ha sorprendido. No su rendimiento como futbolista, que por eso lo he convocado, pero sí su tranquilidad, madurez y saber que con 17 años está con la absoluta. Es un jugador diferente, ya se ve, y cuando lo ves con esa atención en las charlas, esa dedicación y alegría es un gusto. La verdad es que me lo pone muy fácil".

Luis Enrique no sabe de indisctuibles

"¿Que es ser titular indiscutible? Va en función del rendimiento. Cualquiera que lo sea ahora pero su rendimiento durante el año bajara de manera exagerada, ¿debería seguir siéndolo? Ahora sí que hay un grupo muy pequeño que es insustituible, pero no puedo asegurarlo hasta final de temporada. Yo creo que es mejor que los 23 jugadores que estén aquí crean que pueden ser titulares, que no que ya lo sepan".

"Creo que aporta eso muchas más cosas y que es más gratificante. Seguramente hay gente que piensa que es mejor que la gente sepa que haya un 11 y que el resto se aburran en el banquillo y lo aborrezcan. Cuando llegan las bajas, que entren jugadores que sepan que el mister cuenta con ellos es mejor. El handicap es que hay pocos partidos y entrenamientos y tenemos que agudizar el ingenio para ser más efectivo. A día de hoy tengo 23 titulares. No tengo problemas en poner a Kepa, a Unai o Adama de titulares, ningún problema".

La continuidad de Ansu Fati

"Ojalá esté más asentado para la Eurocopa. Me encantaría. Pero depende de que juegue minutos en su club, que seguro que si pasa demuestra lo que es. Del partido anterior me fijaría no solo en él, en todos. Los delanteros, los defensas, los retornos de los laterales, los saltos a la presión. Actitud maravillosa y ejemplar. Creo que estuvo muy bien, pero ya percibes cuando le ves la cara en el descanso que está con ganas de salir. Espero que no lo pierda nunca. Pero hay que ir dosificándolo. Tiene que ir asimilándolo. ¿Con 17 años que hacíamos nosotros? Hace cosas que no hacía nadie a su edad. Poco a poco hay que ir ayudándole con su entorno porque tiene un futuro maravilloso".

Las opciones de Busquets

Igual lo debería contestar él. Las situaciones desagradables afectan, pero lo veo muy bien. Es evidente que todas las situaciones afectan. Ahora, si es indiscutible o no... Lo ha sido siempre. Ha tenido ciento y muchas internacionalidades, si lo será o no dependerá de su rendimiento".

