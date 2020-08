Minguella: "Deberían salir cuatro jugadores por encima de los 30 años, pero lo harán solo dos"

La situación del FC Barcelona es una quimera. Con una crisis que abarca todos los estamentos del club por mucho que Bartomeu trate de afirmar lo contrario, la situación de la plantilla actual es una completa ruina y algunos como el agente de futbolistas Josep María Minguella aseguran que no se podrá hacer la revolución que se vende desde Barcelona, especialmente con jugadores que superan la treintena.

La media de edad de la plantilla del Barça es muy alta, lo que dificulta mucho que otros equipos puedan ofrecer dinero por ellos. De esta forma, sin ingresos por los traspasos es muy difícil intentar hacer nuevos fichajes que supongan savia nueva en un proyecto ya obsoleto y desgastado.

Así lo transmitió Josep María Minguella en El Partidazo de la Cadena COPE cuando fue preguntado acerca de lo que él haría y de lo que cree que va a suceder en el equipo culé, que tiene muy difícil salir con éxito desde mercado de fichajes veraniego ante el enorme trabajo que se le avecina a una directiva con las horas contadas.

"Actualmente, en el Barça, hay ocho jugadores que superan los 30 años. Deberían salir cuatro pero pienso que finalmente lo harán dos. Además, el que llega (Pjanic) también supera la treintena. La plantilla está mayor y esto se puede ver en LaLiga que es un campeonato de 38 jornadas que requiere regularidad".

Minguella junto al histórico Laudrup Twitter (@minguellajm)

Minguella no se mordió la lengua asegurando que alguna vaca sagrada y jugadores veteranos de la plantilla deberían dar un paso al laso y salir. El agente también habló del nuevo técnico, Ronald Koeman, que tiene ante sí una papeleta complicada como intentar rehacer un vestuario que llegó a ser único en su día pero que lleva muchos años arrastrándose por Europa.

"Tiene carácter y dirección pero habrá que ver si la experiencia adquirida es la necesaria. No obstante, creo que es una buena apuesta. Eso sí, se le debe avisar de que esto es un avispero y que es un trabajo importante el que ha de realizar. Hay muchas cosas que analizar y que poner en orden. El gran reto que tiene por delante es tomar decisiones".

Cambios en la plantilla

Donde fue más generoso Josep María Minguella fue en el capítulo de fichajes, llegando a presentar un panorama prácticamente irreal: "Debería llegar un delantero que comparta puesto con Suárez. No digo que el uruguayo deba abandonar el club, pero que cuando no juegue él haya un '9' de garantías. Confío, asimismo, en que llegue un centrocampista de 'fabrica holandesa' en el que Koeman tenga confianza. Y, por último, un central".

Luis Suárez recoge el balón de la portería en busca de la remontada ante el Bayern REUTERS

"No puede ser que de los 20 convocados solo 12 pertenezcan al primer equipo y los ocho restantes, del segundo equipo, se les incluya para rellenar", afirmaba Minguella en referencia a la convocatoria realizada para los últimos partidos de la temporada, especialmente los de Champions.

Por último, Minguella propuso un escenario nuevo de cara a las elecciones: "Lo veo igualado. No hay un favorito claro. Ante la difícil situación en la que se encuentra la institución me gustaría que todos los que se fueran a presentar lo hicieran de manera conjunta, proponiendo ideas y tratando de ser más fuertes, no que se debiliten entre ellos mismos".

