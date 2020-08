Eto'o: "Si Messi decide irse, tenemos que buscar otro nombre al Barcelona"

¿Se irá Leo Messi del Barcelona? Esta pregunta ronda la cabeza de los amantes del fútbol y, en especial, la de los culés. Después de la derrota por 2-8 frente al Bayern Múnich, los cimientos de Can Barça se tambalean. Cambio de entrenador inmediato y en 2021 llegará el relevo también en la presidencia, pero también se habla del futuro de los jugadores.

Entre ellos el del internacional argentino. Messi ha sido vinculado con equipos como el Inter de Milán y el Manchester City. En los últimos días estos rumores han aumentado e incluso el periodista de Esporte Interativo Marcelo Bechler, quien ya fue el que adelantó en primicia que Neymar abandonaría el Barça para fichar por el PSG.

El propio Barcelona ha salido al paso de los rumores. Desde el club catalán insisten en que Messi no se mueve del Camp Nou y sobre todo ello ha hablado alguien que le conoce muy bien: Samuel Eto'o. El camerunés compartió vestuario con él y ganó junto a un por entonces joven Leo la Champions League en los años 2006 y 2009. De hecho, el exfutbolista afirma que Messi es casi "como su hijo".

Samuel Eto'o, en la gala The Best

En declaraciones para TyC Sports, Eto'o habla sobre la situación del jugador argentino del Barça: "A Messi lo quiero como un hijo, quiero lo mejor para él. El Barcelona es Messi y creo que si Messi decide marcharse, tenemos que buscar otro nombre".

"La suerte que tenemos en Barcelona es que tenemos al mejor jugador del mundo y de todos los tiempos, tenemos que hacer todo para que termine su carrera en el Barcelona", añade el que es aún hoy considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia de África.

Derrota ante el Bayern

La caída del Barcelona frente al Bayern Múnich en Lisboa se ha calificado en todo el mundo como "humillación histórica". También comenta esto Samuel Eto'o: "Sufrí mucho por la derrota, no solo por Leo, si no por todos los chicos. El que no ha jugado, no puede entender, eso existe en el fútbol".

"Es como la vida el fútbol, uno puede caer pero lo más difícil es levantarse. Los futbolistas, la directiva, los aficionados... espero que nos levantemos y empecemos a soñar para la próxima temporada", sentencia el camerunés en la reciente entrevista que ha concedido.

Messi, en el punto de mira

Caer por un resultado como 2-8 en unos cuartos de final de la Champions League deja tocado a cualquiera. Más aún si el equipo es uno de los mejores del Viejo Continente y cuenta entre sus filas al que muchos consideran como el futbolista más grande de todos los tiempos.

Leo Messi, preocupado durante el duelo entre el Barcelona y el Bayern EFE

Las dudas al respecto de Leo Messi están a la orden del día e incluso algunos aficionados culés empiezan a dudar sobre si debe continuar o si ha llegado la hora de su partida. Mientras el debate se abre, el argentino continúa sin renovar su contrato con el Barcelona, el cual finaliza el 30 de junio de 2021.

[Más información - La nueva vida de Samuel Eto'o: estudiará en la Universidad de Harvard con 38 años]