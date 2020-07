Samuel Eto'o, a juicio en septiembre por no pagar la manutención de uno de sus hijos

El próximo 16 de septiembre Samuel Eto'o (38 años) está citado en un juzgado de instrucción en Palma de Mallorca por, según apunta la acusación, no pagar la totalidad de la manutención que acordó con la madre de uno de sus hijos. El abogado Fernando Osuna, defensa de la parte denunciante, ha contado a JALEOS los detalles de este proceso, un litigio que podría tener consecuencias muy perjudiciales para el futbolista.

El jugador tendrá que responder ante la pensión que acordó para el hijo que tiene con la mallorquina Marián Pineda, ya que habría incumplido el acuerdo de los pagos que en su día dictaminó un juez. Obligaciones que de no cumplir podrían traerle consecuencias fatales. "Este es un asunto penal, no es civil. Así que si no cumple puede tener penas privativas de libertad", afirma el letrado, que asegura que existen carencias en los ingresos que el delantero hace a su hijo desde hace más de un año. Tiempo que equivale a día de hoy a una cuantía que supera los 8.000 euros.

Samuel Eto´o está citado en un juzgado de Mallorca en el mes de septiembre. Gtres

"Esta cantidad proviene a parte de los gastos extraordinarios, es decir; actividades deportivas, servicios médicos, seguros... cuestiones que el juez le condenó a pagar y que no cumple", añade el abogado, que recalca la carencia económica con la que cuenta su cliente a la hora de afrontar algunos gastos, un asunto que no está dispuesta a pasar por alto. "Si tiene que pagar un tratamiento de un dentista o algo por el estilo él paga la mitad. No paga la totalidad de lo acordado", asiente.

Tal y cómo contó la madre demandante, Marián Pineda, el futbolista y ella se conocieron a comienzos de los 2000 en la discoteca Barnon, uno de los míticos enclaves nocturnos donde los apodados 'galácticos' del Real Madrid solían celebrar sus triunfos. En un principio no existió conexión entre la joven y el jugador, según relata ella misma, pero el camerunés desplegó todo su encanto hasta lograr conquistarla. Pineda trabajaba de azafata para el Real Mallorca, un vínculo con el fútbol que la puso en el disparadero para conocer al por entonces azulgrana. "Pidió mi teléfono y durante un mes le dije que no", afirmó la joven en el digital El Cierre, donde reconocía que finalmente cayó rendida a sus pies a consecuencia de su simpatía: "Es gracioso y sabe conquistar, a día de hoy me sigue pareciendo atractivo". Una relación que no perduró mucho en el tiempo, pero de la que nació un hijo que ahora busca sus derechos.

Caso Erika

No es la primera vez que el astro del balón tiene que responder ante la justicia por asuntos relacionados con sus descendientes, de hecho actualmente se enfrenta a un juicio por la paternidad de Erika, una joven de 20 años que pelea por su reconocimiento paterno. El 1 de julio, Eto'o estaba citado por un juez para que se procediera a realizar las pruebas de paternidad, proceso que ha sido momentáneamente suspendido según confirma a JALEOS Fernando Osuna. Un caso que en cierta manera ha ayudado a Marián Pineda para reclamar lo que un juez dictaminó que le pertenecía a su hijo, tal y cómo ella misma lo ha confesado.

"En 2018 lo denuncié por lo penal. Cuando vi que Fernando Osuna ha conseguido localizarle para el juicio de Erika, decidí ponerlo todo en su mano. Sin embargo, no lo ha conseguido aún. A mí me hace gracia porque no le encuentran, pero luego se saca fotos en los desfiles de moda de Milán", ha contado Marián Pineda en el ya citado digital. Una declaración con la que se valida la idea de que el popular letrado se ha convertido en todo un especialista a gestionar los problemas legales que las madres de los hijos del futbolista tienen con él.

La paternidad de Érika es uno de los procesos que el camerunés tiene pendiente. Gtres

Si finalmente Erika es reconocida legalmente como hija de Samuel Eto'o, serán siete los descendientes del camerunés. Una nueva incorporación familiar que que llega en un momento convulso para el jugador dada la batalla judicial con la que lidia con la madre de uno de ellos. El africano tiene una hija con una mujer italiana, tres hijos con su esposa actual, Georgette, y dos hijos más. Un extenso linaje por el que se ve obligado a responder económicamente.

[Más información: Samuel Eto'o, declarado en rebeldía al no asistir al juicio por su supuesta paternidad]