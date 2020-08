Cuatro nuevos positivos por coronavirus en el Atlético Femenino

El Atlético de Madrid vuelve a ser noticia por nuevos infectados por la Covid-19. Si el pasado fin de semana era el equipo masculina el que confirmaba dos positivos dentro de la plantilla que dirige 'El Cholo' Simeone, el viernes también fue el femenino el que reveló que se había detectado un positivo.

No han trascendido los nombres en lo que se refiere al femenino, ya que del masculino se conoce que los positivos son Sime Vrsaljko y Ángel Correa. Ambos se encuentran bien y asintomáticos e incluso se ha podido ver al defensa croata montando en bici en su domicilio para no perder la forma. El resto del plantel colchonero ya se encuentra en Lisboa para disputar la Final a ocho de la Champions League.

"Hola gente. Solo os hablo para aclararos un poco el tema del coronavirus. Quería confirmar que me encuentro bien y no tengo ningún síntoma. Unos parámetros están solamente un poco por encima de lo permitido y por eso ahora solo tengo que estar aislado del resto de compañeros del equipo mientras no dé negativo en el test, lo que pueden ser unos días", dijo Vrsaljko.

El Atlético femenino, campeón de Liga 2018/2019 EFE

En lo que se refiere al equipo femenino, los cinco positivos "se encuentran asintomáticos y aislados en sus respectivos domicilios y en continua comunicación con los servicios médicos del club que llevan un control individual de cada uno de ellos siguiendo las pautas del protocolo Covid y el seguimiento de la Clínica Universidad de Navarra", tal y como ha confirmado el club en su nota oficial este martes 11 de agosto.

Por la aparición de estos nuevo positivos, la institución rojiblanca ha decidido cerrar de forma temporada "toda actividad" y también "el cierre del Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares", el cual ya ha sido desinfectado. En los próximos días está previsto que los infectados vuelven a someterse a las pruebas PCR, como marca el protocolo sanitario. Por último, el Atlético de Madrid pide "máximo respeto hacia la identidad de estos casos".

Comunicado íntegro del Atlético

"El Atlético de Madrid Femenino se ha visto obligado a mantener la suspensión de sus entrenamientos y el confinamiento de todas sus jugadoras, cuerpo técnico y auxiliares después de la aparición de cuatro casos positivos más en las pruebas PCR realizadas tras el positivo confirmado el pasado viernes que motivó la paralización de su actividad deportiva.

Además, el club ha decidido, como medida preventiva, el cese temporal de toda actividad y el cierre del Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares, que también ha sido desinfectado.

Los cinco casos positivos se encuentran asintomáticos y aislados en sus respectivos domicilios y en continua comunicación con los servicios médicos del club que llevan un control individual de cada uno de ellos siguiendo las pautas del protocolo Covid y el seguimiento de la Clínica Universidad de Navarra.

Los cinco casos positivos se someterán a nuevas pruebas en los próximos días, tal y como marca el protocolo sanitario en estos casos. Desde el club pedimos máximo respeto hacia la identidad de estos casos".

[Más información: La Real Federación Española de Fútbol cede el testigo al Gobierno para decidir la fecha de vuelta del deporte no profesional]