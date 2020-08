Neymar: "Estoy en mi mejor momento desde que llegué al PSG, queremos la Champions League"

Se han cumplido tres años del fichaje de Neymar Júnior por el Paris Saint-Germain. El club francés pagó 222 millones de euros, cifra de la cláusula de rescisión del jugador, al Barcelona para hacerse con los servicios del brasileño. Una operación que convirtió al extremo en el futbolista más caro de todos los tiempos.

Durante estas tres temporadas jugando en las filas del PSG, Neymar ya se ha convertido en el brasileño con más goles marcados en la historia del club. 74 dianas en los 85 encuentros que ha disputado hasta la fecha. Números de crack, rozando la media de un tanto por partido.

Además, ha aumentado su palmarés con nueve títulos conquistados y ahora está centrado en la joya de la corona: la Champions League. El conjunto parisino logró el pase a los cuartos de final después de dar la vuelta a la eliminatoria de octavos frente al Borussia Dortmund y su siguiente rival es el Atalanta italiano.

Neymar, en el PSG Reuters

Después de años de rumores, Neymar está feliz en el Parque de los Príncipes y así lo ha confirmado en el tercer aniversario de su fichaje: "Durante estos tres años he adquirido mucho conocimiento. He vivido momentos alegres y otros complicados, especialmente cuando las lesiones no me dejaron jugar".

"Con la ayuda de mis compañeros pude superarlo y centrarme en lo que realmente importa, nuestro desempeño en el campo que se traduce en títulos. Nuestros seguidores, el club y todos los fans pueden ver la entrega de nuestro equipo en cualquier partido", ha continuado el extremo.

Una familia en París

Neymar ha asegurado que está en su "mejor momento" y que en el vestuario del Paris Saint-Germain ha encontrado "una familia". Pero sobre todo ha señalado a la Champions como el gran objetivo del equipo francés durante la temporada 2019/2020, la cual fue cancelada en el país vecino en mayo.

"Estoy en mi mejor momento desde que llegué a París, el equipo es como una familia. Queremos conseguir también el título de la Champions. Lucharemos porque nunca hemos estado tan cerca", ha afirmado el futbolista brasileño, que también ha hablado sobre su adaptación al fútbol de la Ligue-1.

Neymar, en el calentamiento previo al partido contra el Olympique de Lyon REUTERS