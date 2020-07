El presidente del Nápoles avisa: "Si en Barcelona nos pasa algo, se desatará el infierno"

El temor a un contagio por coronavirus se va extendiendo por los equipos de fútbol. Agosto será mes de Champions y ya hay algunas entidades que han pedido cambiar de sede su partido ante el riesgo de la pandemia. El Nápoles, que tiene que viajar al Camp Nou, ha sido uno de esos que han denunciado públicamente su malestar.

El presidente de la entidad italiana, De Laurentiis, ha avisado de que se abrirá un gran conflicto en el caso de que alguno de sus jugadores estén en contacto con el Covid-19 en su viaje a Barcelona. Durante una entrevista con Sky Sport, el máximo mandatario del equipo ha criticado a la UEFA y ha puesto en duda la seguridad de viajar a la ciudad española-

"En la UEFA hacen como los tres monos: no veo, no escucho y no hablo", ha espetado duramente contra el estamento europeo. "Espero por ellos, que son amigos, que si vamos allí no pase nada. Si no, como decían en El Gladiador, se desatará el infierno", ha destacado en caso de que se produzca alguna alarma por contagios.

El partido, fechado para el próximo 8 de agosto, determinará quién pasa de fase. El Barcelona cuenta con un 1-1 en el marcador global y, pese a jugar en su estadio, no contarán con público en la grada debido a la situación sanitaria.

Estadio Camp Nou

Anteriormente, De Laurentiis aprovechó su aparición ante los medios para denunciar la falta de comunicación de la UEFA. Según espetó, llamó "todo el rato" a la organizadora de la Champions y no recibió respuesta. "Es vergonzoso", recalcó.

"Escuchas desde España grandes miedos y ellos pasan del tema". Por ello, planteó la posibilidad de cambiar la sede: "¿Qué se tardaría en decir que jugamos en Portugal, Alemania o en Suiza?", explicó.

"En la UEFA nadie sabe hacer negocios. Y, además, con nuestro dinero. Si decidieron que la Champions se jugase en Portugal y la Europa League en Alemania, nosotros también podríamos ir", defendió.

Las dudas del Camp Nou

Desde hace semanas se ha puesto en duda la seguridad que tiene jugar en el Camp Nou. Y más cuando se trata de un país que ha luchado tanto contra la pandemia como Italia. Sin embargo, cuando se planteó la posibilidad de cambiar de sede, desde el Ministerio de Sanidad cerraron filas en torno al estadio blaugrana.

El ministro Salvador Illa aseguró que, pese al aumento de los contagios, ese encuentro podría disputarse dado que es a puerta cerrada. De hecho, si se cumple el protocolo establecido el riesgo es muy reducido. Algo parecido a lo que vivirá el Real Madrid, que en su viaje a Reino Unido pasará por una especie de 'burbuja', tal y como han confirmado desde el ejecutivo británico.

Sin embargo, esa incógnita sobre la seguridad de jugar en Barcelona ha vuelto tras los numerosos casos que se están produciendo en la comunidad autónoma catalana. En Italia no están muy por la labor y las críticas se están convirtiendo en algo constante.

