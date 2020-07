Así fue la despedida de Cazorla y Bruno al Villarreal: ya nada volverá a ser como antes

Como decía El Canto del Loco "ya nada volverá a ser como antes". Algo así debe de pasar por la cabeza de todos los aficionados al Villarreal después de que este 19 de julio se haya rubricado el final de las etapas de Santi Cazorla y Bruno Soriano. Dos leyendas del club amarillo que no formarán parte de la plantilla del 'submarino' en la 2019/2020. Eso sí, el adiós fue dulce ya que lo dijeron con victoria.

Ambos estaban muy emocionados, pero tanto el club como los compañeros y cuerpo técnico tenían preparado un bonito homenaje. Pasillo, manteo y mucha emoción en la despedida de estos dos cracks del fútbol español. "Eternos", ha escrito el Villarreal en sus redes sociales para definir al asturiano y al valenciano.

Cazorla habló tras el partido frente al Eibar y aseguró que no es un adiós, sino un "hasta luego": "Esta es mi casa, he pasado dos años maravillosos. Ha sido un final perfecto porque hemos metido al equipo en Europa, esto es un hasta luego, no un adiós, es un hasta luego".

Manteo a Santi Cazorla de sus compañeros del Villarreal en su último partido EFE

"Me voy porque mental como físicamente cada día cuesta más prepararse. Siempre dije que sería sincero con el club y que si no podía estar al cien por cien daría un paso al lado y así lo he hecho. Entiendo que mucha gente no lo entienda y que me digan que me quede aquí, pero uno tiene que obedecer a sus sentimientos", comentó sobre su salida, aunque no quiso decir su club de destino porque "es el día del Villarreal".

Lo que sí quiso fue mostrar su agradecimiento: "Quiero dar las gracias al club por haberme dado la oportunidad de jugar tras un calvario, me abrieron las puertas cuando peor lo había pasado. Al cuerpo técnico, a los que no salen en las fotos: fisios, médicos, utilleros...". Y también hablar sobre su 'espinita': "Es una pena no poder retirarme con el estadio lleno porque me han tratado muy bien, es un poco la espinita que me queda".

Despedida de Santi Cazorla y Bruno Soriano como jugadores del Villarreal EFE

El que no se va a otro equipo, sino que cuelga las botas es Bruno Soriano: "He soñado muchas veces despedirme con las botas puestas. No ha sido todo lo soñado porque quería a estar con la afición porque me han apoyado mucho. Esto va dedicado a todos ellos, al entrenador, a mis compañeros".

"Me retiro por la edad porque es avanzada y porque he vivido tres años muy duros y al regreso he visto que podía jugar pero al final creo que lo mejor es marcharse y saber terminar. Este es el club de mi vida y estaré aquí para siempre. Honestamente creo que lo mejor no es jugar al 70% y jugar solo 15-20 minutos", explicó el centrocampista y capitán hasta ahora del Villarreal.

Lo que afirmó Bruno Soriano es que todavía no sabe qué va a hacer después de la retirada: "No sé qué haré en un futuro, ahora quiero desconectar un poco después de tres años que han sido muy difíciles. Quiero descubrir qué me apetece hacer porque he sido futbolista toda la vida, si quiero hacer algo más tendré que formarme".

Agradecimiento del Villarreal

El presidente de la entidad de Castellón también dedicó unas emotivas palabras para los dos jugadores: "Estoy muy contento por ambos. Bruno ha trabajado mucho y ha regresado para ayudar en la clasificación europea. Con Cazorla, en el año 2011 un movimiento económico que nos obligó a venderlo, se fue porque le vendimos nosotros, él no se marchó. Allá donde le ha ido lo ha hecho muy bien. Lo más duro, se ha recuperado de una lesión dificilísima y ha rendido muy bien con nosotros".

"Ha tomado una decisión que me duele, pero que comprendo porque es un hombre inteligente y sabe cómo y cuando actuar. Vais a tener un homenaje en los alrededores del estadio, no sé cómo lo llamaremos aun, pero os vamos a hacer un homenaje fuera del estadio con cerámica que tanto nos gusta, me gustaría que este lunes o el próximo lo inauguremos", sentenció Fernando Roig.

Dos leyendas

Bruno Soriano ejemplifica lo que cada vez es una especie más difícil de encontrar en el fútbol: One Man Club. Catorce temporadas ha jugado el centrocampista en el Villarreal. Toda una vida dedicada al conjunto amarillo y es que en toda su trayectoria jamás ha vestido otra camiseta. 425 partidos, 31 goles y 25 asistencias después el de Artana cuelga las botas.

Lo hace después de haber superado lesiones graves, lesiones duras, que le han mantenido alejado de los terrenos de juego tres años. Demasiado tiempo para un genio como él. Pero ahora tiene la despedida que siempre mereció porque alguien como él no podía haber dicho adiós a este deporte sin vestirse de corto por última vez.

Abrazo de Bruno Soriano y Santi Cazorla en su último partido con el Villarreal villarrealcf.es

Cazorla sí que ha militado en más clubes, pero es en el Villarreal donde ha logrado sacar su mejor rendimiento como profesional. El asturiano es el cuarto futbolista con más partidos disputados, con 334, por detrás de Bruno, Mario Gaspar (377) y Senna (363). Nueve temporadas ha jugado en el equipo amarillo para convertirse en el terce máximo goleador de la historia del club en la élite gracias a sus 57 dianas, solo por detrás de Forlán (59) y de Rossi (82).

Dos ídolos. Dos leyendas. Dos jugadores irrepetibles no solo para el Villarreal, sino también para el fútbol español. Uno dice 'adiós' ahora, el otro solo un 'hasta luego' al conjunto de Castellón y seguirá su aventura lejos de allí. Como dice el club en su web: "Bruno y Santi, Santi y Bruno. Dos leyendas del Villarreal CF que perdurarán en la retina de los aficionados amarillos por siempre. Ídolos".

[Más información: El Villarreal acaba La Liga con goleada ante el Eibar en la despedida de Cazorla]