Salvador Illa: "Lo razonable sería acabar La Liga sin público"

Desde que el Gobierno publicó el Real Decreto que regirá durante la nueva normalidad tras el paso del coronavirus por el país y el fin del estado de alarma en España, la posibilidad de que haya público en los estadios de fútbol ha quedado abierta. Este documento dejaba en manos del CSD, en coordinación con LaLiga, las Comunidades Autónomas y el ministerio de Sanidad la decisión de que pueda entrar un aforo del 30 por ciento antes de que acabe la presente temporada. Sobre esta cuestión ha hablado Salvador Illa durante la entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta.

Antonio Ferreras le preguntó a Illa si las 10 jornadas que restan de campeonato serán a puerta cerrada. "Lo razonable sería acabar sin público, tal y cómo están las cosas hoy, es lo prudente. Si ya se producen aglomeraciones con partidos a puerta cerrada...", respondió el ministro de Sanidad. De esta manera, se muestra alineado con la postura que ya desveló el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes este pasado domingo.

"¿Público? No lo sé. A veces se dice que el Gobierno ha rectificado, pero no ha rectificado sino que ha reconsiderado en función del cambio de las circunstancias. Hemos vivido una crisis sanitaria sin precedentes en los últimos 100 años. No me aventuro en soluciones de futuro", explicó el responsable gubernamental del plano deportivo.

Atlético de Madrid y Athletic, durante el calentamiento sobre un vacío San Mamés EFE

Son varios los clubes que, en cuanto vieron la oportunidad de poder abrir sus estadios al público, lo intentaron. El primero fue el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que remitió un protocolo al gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias y, en comunicación con LaLiga y Javier Tebas, parecía dispuesto a ser el primero en que hubiera un tanto por ciento de gente en las gradas.

Después también llegaron las peticiones del Celta de Vigo en Primera División y dos en Segunda, Real Oviedo y Zaragoza. El CSD incluyó en ese Real Decreto que esta apertura de los estadios debería de ser sin que deslegitime la competición, es decir, que todos los clubes puedan hacerlo. Eso provocaba que no se pudiera hacer hasta que no estuviera todo el país dentro de la nueva normalidad. Aún así, en el caso de Real Madrid, Levante y Osasuna se podría producir un problema ya que todos ellos tienen sus estadios en obras.

