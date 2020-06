Fernando Vázquez, indignado por la falta de público en Riazor: "Es triste y desagradable"

Fernando Vázquez ha vuelto a mostrar su sinceridad habitual para criticar la falta de público en los estadios. El técnico del Deportivo de La Coruña afirmó que no se debería jugar en estas condiciones porque ni siquiera puede realizar su labor de forma cómoda, al oír al técnico rival dar sus propias indicaciones.

El equipo gallego no pudo pasar del empate a cero ante el Sporting, un resultado que sin duda dejó muy disgustado al técnico. El objetivo es la salvación y para ello los coruñeses tienen que sumar de tres en tres, o si no las cuentas a final de temporada no resultarán satisfactorias.

Sin embargo, la mayor crítica de Fernando Vázquez llegó ante la falta de público en un estadio tan grande y con tanta historia como Riazor: "En Riazor no se debería jugar así, pero es lo que hay".

El entrenador del Deportivo se mostró incómodo por no poder llevar a cabo su trabajo de la mejor forma ya que en el camino se cruzaban demasiados mensajes: "Yo escuchaba a Djukic y él a mí. Es un poco raro y triste".

Riazor, Estadio del Deportivo de La Coruña. Foto: rcdeportivo.es

Vázquez proseguía en su enfado y afirmaba que "es una sensación rara y desagradable, como si me cortaran en mi actuación". El mal resultado, la incomodidad y el desangelado aspecto de un estadio como Riazor dejó totalmente contrariado al técnico gallego que no dudó en mostrar en su enfado.

"Lo intentamos, pero no pudo ser. Sé los números que necesitamos para salvarnos, son fáciles de hacer y no los voy a decir. Quiero ser el mejor equipo en esta liguilla, el líder de estas 11 jornadas, pero empezamos mal, la verdad. Lo voy a tener difícil", añadió.

El técnico también hizo, a su manera, una cierta autocrítica para poner de manifiesto los errores de su equipo: "No acertamos con dos delanteros en el primer tiempo, no fuimos capaces de recuperar el balón en campo contrario como estaba previsto y al equipo le faltó precisión ofensiva con la pelota".

El descenso en juego

Los coruñeses ocupan plaza de descenso aunque siguen muy vivos en la pelea. Con 36 puntos, el Deportivo se sitúa empatado con el Real Oviedo, primer equipo en zona de salvación, y a tan solo un punto del Lugo.

La parte baja de la clasificación está tan apretada en la LaLiga SmartBank que, con una victoria en el encuentro ante el Sporting, los de Fernando Vázquez podrían haber escalado varias posiciones.

La igualdad de la segunda división de nuestro fútbol es tan llamativa que los puestos que dan acceso a playoffs están tan solo 10 puntos por encima del descenso. A falta de solo 10 jornadas, todo puede pasar y una buena racha de triunfos puede aupar a cualquier equipo a objetivos mucho más ambiciosos.

[Más información: La rajada de Lucas Alcaraz tras el Rayo - Albacete: "Liga de mierda... solo nos hace falta poner el culo]