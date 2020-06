LaLiga tomará "acciones penales" contra el espontáneo que saltó al Mallorca - Barça

LaLiga anunció este domingo que "va a interponer las acciones penales correspondientes" ante el incidente que protagonizó el espontáneo que accedió y saltó al terreno de juego del Estadio Visit Mallorca durante la disputa del Mallorca - Barça "por considerar que los hechos son constitutivos de delito".

A través de un comunicado, LaLiga manifestó "su condena absoluta a este tipo de conductas que ponen en riesgo la salud de los demás y la integridad de la competición" y apuntó: "Ante el incidente del espontáneo que accedió y saltó al terreno de juego del Estadio del Visit Mallorca, sin autorización alguna, incumpliendo los protocolos establecidos en la legislación sanitaria vigente y desobedeciendo las órdenes del personal de seguridad privada, LaLiga va a interponer las acciones penales correspondientes por considerar que los hechos son constitutivos de delito".

En el minuto 56 del choque entre el Mallorca y el Barcelona, que finalizó con triunfo del líder de La Liga por 0-4, un joven de 17 años saltó al césped ataviado con una camiseta de la selección argentina para hacerse una foto con el delantero azulgrana Leo Messi.

La nota de LaLiga anunciando las acciones penales contra el espontáneo que saltó al Visit Mallorca Estadi durante el Mallorca - Barça LaLiga

Accedió al estadio "trepando por un muro", según confirmó este domingo a EFE el jefe de seguridad del Mallorca, José Costana. El espontáneo dijo a los medios que intentó hacerse una foto con Messi, pero que el crack argentino le "esquivó". Sí consiguió fotografiarse con el defensa Jordi Alba antes de ser detenido por la policía. Tras su identificación, el joven debió eliminar las imágenes que había captado. Será sancionado con una multa.

Partido a puerta cerrada... ¡Y salta un espontáneo al césped!#VolverEsGanar pic.twitter.com/XOcHdDgabW — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 13, 2020

"Mi sueño es tener una foto con Messi, he ido a por él, he hecho fotos y la policía me ha obligado a borrarlas", explicó en Tiempo de Juego de la Cadena COPE, que se encontró con el protagonista al término del partido. También concretó que tenía esta idea desde antes de la pandemia, cuando se iba a jugar el partido un fin de semana de marzo en el que, evidentemente, hubiera habido público.

El joven ha podido poner en riesgo La Liga, ya que se extrema el contacto de los jugadores con el exterior para prevenir contagios. Si este espontáneo hubiera tocado a Jordi Alba o Leo Messi, los jugadores contra los que se fue, les habría expuesto. Esta es sin duda la anécdota de la primera jornada del fútbol post Covid-19 en España después de que existan unas medidas tan restrictivas para entrar a los estadios.

[Más información: El Barça vence con solvencia al Mallorca y se mantiene líder tras la vuelta del fútbol español]