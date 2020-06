El fichaje de Braithwaite por el Barcelona pudo costarle al jugador danés su relación con su mujer

Martin Braithwaite recaló en el Barcelona el 20 de febrero de este año hasta junio de 2024. Todo ello debido a la lesión de larga duración de Luis Suárez. Pero el parón provocado por el coronavirus ha hecho que el uruguayo pueda estar en el tramo final de la temporada, por lo que el papel del reciente fichaje del Barcelona queda en un segundo plano.

A pesar de ello, y con contrato hasta 2024, el jugador danés intentará aprovechar los minutos que le de Quique Setién tras pasar de intentar no descender a Segunda División con el Leganés a intentar ganar La Liga con el Barcelona.

Sobre los días en los que se cerró su llegada al Barcelona, el danés contó una divertida anécdota en Daily Mail. "No se lo dije a nadie, pero sé que mi esposa sintió que algo estaba sucediendo, porque tenía que atender muchas llamadas, salir a escondidas de la casa y hacía mucho frío fuera. Ella se preguntaba... casi me pregunta si tenía una amante o algo así", cuenta el delantero del Barcelona.

Martin Braithwaite abrazándose a Leo Messi Twitter (@MartinBraith)

Braithwaite dice que quería que su mujer fuera la primera en enterarse, pero todo sucedió antes de lo previsto y el asunto estalló en los medios y él pensó: "Mierda".

"Tuve que sentarla esa noche y decirle 'Tengo que decirte algo'. Ella simplemente me dijo: 'Sé lo que me vas a decir'. Su teléfono había estado tan ocupado como el mío. Me decepcionó no poder sorprenderla, pero estaba realmente feliz", expresa Braithwaite.