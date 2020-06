La afición del Sevilla se salta las normas: juntos y sin distanciamiento de seguridad antes del derbi

Sin público en los estadios. Así se reanudó la competición en España. Si este miércoles se jugaron los 45 minutos que faltaban por disputarse del Rayo Vallecano - Albacete, este jueves le tocó el turno a La Liga con el derbi andaluz por antonomasia entre Sevilla y Betis.

Un Sánchez Pizjuán, sin aficionados en las gradas y con una realidad virtual cuestionable para que no pareciese despoblado en la realización, era el escenario para el reinicio de La Liga tres meses después de que la competición se suspendiese en el mes de marzo. Pero que no pudiesen entrar al estadio no quiso decir que no se dieran cita en sus aledaños sevillistas y béticos.

Tanto unos como otros fueron llegando al Sánchez Pizjuán para recibir a sus equipos. Los autobuses de ambos conjuntos sevillanos fueron jaleados a su llegada al campo por sus respectivos seguidores. Imágenes que fueron recogidas por los periodistas y que han hecho saltar las alarmas.

Los aficionados del Betis reciben al autobús del equipo antes del derbi contra el Sevilla

Mientras en imágenes como esta se puede ver a los aficionados del Betis distanciados entre ellos, las fotografías que se captaron de los seguidores del Sevilla fueron alarmantes. Un importante número de personas juntas y sin mantener la distancia de seguridad de, como mínimo, un metro y medio.

Algunos aficionados sí que llevaban mascarilla, mientras que otros o no se la habían colocado bien o, directamente, ni siquiera la portaban. Muchos de ellos incluso graban con sus propios móviles ese jaleo previo al esperado derbi.

Debate abierto

Uno de los grandes debates que han protagonizado la previa del regreso del fútbol es la posibilidad de que volviese el público a las gradas de los diferentes estadios españoles. Sin embargo, imágenes como esta hacen dudar de que sea lo ideal, en plena pandemia, porque todavía sigue aquí, que los aficionados puedan acceder a los campos, aunque sea con aforo reducido.

Otra de las imágenes que dejó el partido también fue en lo referente a saltarse las normas. En esta ocasión no fueron los aficionados, sino que los entrenadores de uno y otro equipo, Lopetegui y Rubi, fueron captados en los instantes iniciales al comienzo del partido hablando tranquilamente sin usar mascarillas y sin mantener la distancia de seguridad entre ellos.

Charla entre Lopetegui y Rubi antes del Sevilla - Betis, ambos sin mascarillas

En cambio, los suplentes que se dividieron por la grada del Sánchez Pizjuán, sí que guardaron las distancias, dejando entre sí varios asientos libres, además de ir equipados con mascarillas y guantes.

