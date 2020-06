El fútbol femenino critica a la RFEF por jugar con su profesionalización

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) ha emitido un comunicado después de que al RFEF anunciase, también a través de una nota oficial, que las ligas de Primera y Segunda División del fútbol femenino en España pasaban a ser "competiciones profesionalizadas".

El término dio lugar al error. Y es esto lo que lamentan desde la ACCF: "En relación con el comunicado de la RFEF, la ACFF lamenta profundamente la confusión generada por RFEF a la opinión pública al utilizar un término que no existe en la normativa deportiva, como es el de competición profesionalizada, con el objetivo de aparentar haber sido transformada en algo que todavía no es: competición profesional".

A continuación, se explica que es la Ley del Deporte la que debe ser cambiada para que el fútbol femenino pase a ser, por fin, profesional: "La Ley 10/1990 del Deporte establece, en su artículo Artículo 46.1, a), que las competiciones deportivas se clasifican como oficiales o no oficiales, y como profesionales o no profesionales. No existen las competiciones profesionalizadas, y por lo tanto, hasta que sea calificada por el CSD como competición profesional, las competiciones de fútbol femenino siguen siendo competiciones no profesionales".

Atlético de Madrid femenino - Barcelona femenino Twitter: (@apereira5)

Fue el propio Consejo Superior de Deportes (CSD) el que, tal y como comunica la ACFF, advirtió a la Federación que "no existía dicha categoría de competición profesionalizada" cuando se analizaron las modificaciones estatuarias que se plantearon entonces. La RFEF no expone así en su comunicado un matiz muy importante: "Que esta denominación, que no calificación, es únicamente 'a los meros efectos internos y organizativos federativos', tal y como puede comprobarse en los artículos 49 y 50 de los Estatutos RFEF".

Enfado de la ACFF

En su nota, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino explica que no entienden cómo se puede jugar "con una cuestión tan importante como es la calificación como profesional del fútbol femenino, ni que se usen nomenclaturas que, evidentemente, llevan a la confusión, dando la apariencia de algo que no es. De esta manera, la denominación 'profesionalizada' nada tiene que ver con la calificación 'profesional'".

"El fútbol femenino, sus clubes, futbolistas, técnicos y aficionados merecen dejar de ser una competición no profesional y ser calificada como competición profesional. Pero, sobre todo, merecen no ser denominadas competiciones 'reto', de 'honor', 'pro', ni mucho menos 'profesionalizadas', como si de un premio de consolación se tratara", sentencia el comunicado de la ACFF.

