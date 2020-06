Un yihadista usurpa la identidad de un futbolista francés para ir a Siria

Curiosa noticia la que llegada desde el país vecino. Eric Bautheac, futbolista que milita en la actualidad en el Omonia Nicosia, ha revelado que su identidad fue usurpada por un yihadista y que esto le ha causado varios problemas.

Él fue consciente de esta situación debido a que los funcionarios del aeropuerto de Niza, de hecho jugó en el equipo de esta ciudad gala entre los años 2012 y 2015, le alertaron de lo que le estaba ocurriendo.

"En el aeropuerto me dijeron: 'Eric, ¿sabes que deberíamos llevarte a comisaría y no dejarte entrar en territorio francés?'", desveló el centrocampista. Esa usurpación de la identidad del jugador, sin embargo, no se ha producido en la actualidad, sino que se remonta a varios años atrás.

Cuando jugaba en el Dijon, entre 2010 y 2012, fue cuando le robaron la identidad y si no tuvo más problemas en Niza fue, precisamente, porque es un rostro conocido al que todo el mundo conoce en Francia por ser jugador de fútbol.

"La situación es un poco complicada, tuve que hacerme DNI y pasaporte nuevo y siempre tengo que llevar la denuncia por suplantación de identidad encima. Hasta que sea arrestado, no tendré solución. Cada vez que tengo que viajar es un problema", afirmó Bautheac.

El usurpador

Según informa el diario L'Équipe, el sujeto que robó la identidad de Eric Bautheac se llama Mohamed N., nacido en Argelia en el mes de marzo del año 1987. Este se fue a Siria hace ya algunos años, presuntamente en 2013.

Mohamed N. es sospechoso de terrorismo y la foto del futbolista ha sido asociada con la identidad de este presunto yihadista hasta ahora. El usurpador está fichado por la Dirección General de Seguridad Interna (DGSI) al encontrarse en un listado de ciudadanos franceses que se trasladaron a Siria para enrolarse en grupos armados pertenecientes al Estado Islámico.

