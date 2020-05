Arturo Vidal y su futuro en el Barcelona: "Se muere por jugar en Boca Juniors"

El defensa chileno Gary Medel, actual jugador del Bologna de Italia, reveló que su compatriota Arturo Vidal, actual integrante de la plantilla del Barcelona "se muere por jugar en el Boca Juniors de Argentina".

"Arturo (Vidal) querría jugar en Boca conmigo o sin mí. A él le encanta Boca y lo sigue en las redes sociales. Es al único que sigue de Argentina y se muere por ir" sentenció el ex jugador xeneize en diálogo con Radio Continental y agregó: "Boca tiene una magnitud en Europa que no se imaginan. El italiano conoce a Boca, a River no".

Con respecto a su posible regreso a Boca, el chileno de 32 años sentenció: "Tengo contrato por dos años y espero respetarlo. Aunque ya sabes cómo es esto, en un momento te quieren y al otro te odian. Todo cambia. Hablo bastante con Riquelme (Juan Román el director deportivo de Boca). Una vez a la semana. Me ha propuesto volver. Cuando fui era muy chico y no vi la dimensión de lo que era Boca. Sería un sueño volver".

El 'Pitbull' también se refirió a otro de sus compatriotas, Mauricio Isla, actual jugador del Fenerbahçe de Turquía: "A Isla lo veo en Boca, yo le pasé el número a Román para que hablen, ojalá se concrete”, y agregó: "También recomendaría a (Charles) Aránguiz. Por lo que sé habían hablado con él en enero", sostuvo en referencia al actual integrante de la plantilla del Bayer Leverkusen alemán.

