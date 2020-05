Víctor Díaz, capitán del Granada: "Si nos negamos a jugar al fútbol, España iría mucho peor"

Los jugadores de Primera División se pusieron en marcha hace unos días para retomar las once jornadas restantes de La Liga que quedan debido al parón provocado por el coronavirus. En principio, el campeonato doméstico volverá a mediados de junio, pero falta que se haga oficial.

Los futbolistas empezaron a entrenar de forma individual y desde esta semana pueden hacerlo ya en pequeños grupos. Eso sí, todo bajo unas estrictas medidas de prevención para evitar cualquier posible contagio y tras haber pasado los pertinentes test de coronavirus.

Pero no todos los jugadores dieron negativo, ya que según varias informaciones, Yangel Herrera (entre otros) futbolista del Granada, dio positivo. Sobre ello, desde el equipo nazarí guardan silencio y no han hecho ningún comunicado: "El club se ciñe a la ley de protección de datos y a la intimidad de sus jugadores".

Con el título de Liga, las posiciones europeas y el descenso en juego, el Granada es uno de esos conjuntos que desea terminar su buena temporada jugando lo que queda, tal y como ha confesado Víctor Díaz, defensa y capitán del equipo andaluz en una entrevista a EL ESPAÑOL. Con once jornadas en juego, se sitúa noveno a un paso de la Europa League. "Nos merecemos terminar jugando este buen año que estamos haciendo", dice Víctor.

¿Cómo estás tras estos meses de confinamiento?

Muy bien. Han sido unos meses muy duros, pero he aprovechado el tiempo con los niños. Mis padres y hermanos están todos en perfectas condiciones.

Víctor Díaz, durante un partido esta temporada Instagram: (@vdiazmiguel)

¿Cómo ha sido la vuelta a los entrenamientos?

Hubo tres días de test y a los dos días nos dieron los resultados. Empezamos a entrenar de forma individual y ahora ya estamos en pequeños grupos de diez jugadores. La verdad es que estamos mejor y se nota. Los primeros días había que familiarizarse con el balón, tocar y estar solos. Ahora podemos interactuar con los compañeros. Antes todo era muy raro: jugar solos, golpear al balón y tener que ir a por él... Con pequeños grupos está yendo todo mejor y podemos hacer cosas similares a lo que se hacía antes del parón.

Cuando entrenas, ¿piensas en el Covid-19 o en que puedes contagiarte?

Una vez uno sale al terreno de juego, no. Uno tiene la certeza de que los compañeros están libres de coronavirus por las pruebas que nos hacen. Al acabar de entrenar nos ponemos las mascarillas y los guantes. Durante el entrenamiento no se piensa si uno está a un metro de un compañero.

¿Tienes miedo a poder contagiarte?

Al final el riesgo cero no existe. Pero en nuestra profesión, en otras o simplemente al salir a la calle. Estamos intentando minimizar ese porcentaje de riesgo gracias a las pruebas que nos hacen, pero una vez salimos de los entrenamientos hay que apelar a la responsabilidad de todo el mundo. Es posible que exista ese riesgo de contraer el coronavirus, pero si todos tenemos responsabilidad y cumplimos las medidas de prevención hasta que empiece La Liga, ese miedo es mínimo.

Los jugadores del Granada celebran un gol en un partido de esta temporada Instagram: (@vdiazmiguel)

Que te asusta más, ¿poder contagiarte de Covid-19 o lesionarte tras tanto tiempo sin jugar?

El coronavirus no sabemos en qué medida entra en nuestro cuerpo y una lesión puede hacer que estés varios meses fuera. Así que las dos por igual. Una, en cierta medida por la incertidumbre, y otra porque ninguna lesión es bienvenida.

¿Estás deseando que vuelva La Liga cuanto antes?

Sí. Para nosotros es importante acabar la temporada. Sabemos que estamos haciendo un buen año, pero no queremos que acabe la temporada sin jugar. No es lo mismo hacer un gran año y terminar la temporada a falta de once jornadas que hacerlo jugando. Nos merecemos terminar este buen año jugando lo que queda. Confiamos en que se puedan disputar las jornadas que quedan y habrá que jugar miércoles y domingo.

¿Se te ha pasado por la cabeza no hacerte pruebas y no entrenar o jugar?

No. Si todos nos ponemos en el pensamiento de no querer test y no jugar, el país (España) estaría en una situación mucho peor. Hay que afrontar la situación, no quedarnos de brazos cruzados ya que lo fácil sería quedarnos en casa para que esto pase. Lo hará, pero hay que afrontarlo de cara. Poco a poco la gente va volviendo a sus trabajos y se va moviendo todo. Los sanitarios han ayudado en todo momento a que esto se vaya regulando un poco y ahora es nuestro momento, el de los futbolistas.

Los sanitarios han estado en primera línea de guerra y sin apenas test. A nosotros nos han dado facilidades para poder entrenar. Estoy tranquilo, he llevado el confinamiento lo mejor posible y apelo a la responsabilidad de mis compañeros para que estemos lo más limpios posible. No tenemos miedo tanto las personas de mi alrededor como mis compañeros. Estando concienciados, teniendo responsabilidad y respetando la distancia de seguridad y teniendo una buena rutina es difícil que cojamos el virus. En la fase de entrenamientos en la que estamos ahora hay que tener más responsabilidad porque en el momento que se infecte uno puede perjudicar a muchos.

¿Este parón os puede perjudicar?

Al final yo creo que seguimos en la misma línea. Somos los mismos jugadores y durante el confinamiento hemos estado monitorizados por el club y entrenando. No creo que cambiemos mucho ni que nos perjudique. Al final es como empezar una temporada, pero con tan solo once partidos. Los pequeños detalles van a contar mucho.

Los jugadores del Granada, durante un partido de La Liga 2019/2020 Instagram: (@vdiazmiguel)

Estáis haciendo una gran temporada, llegasteis a estar en puestos Champions, ¿soñáis con jugar en Europa?

El sueño más grande que podemos tener es el de la permanencia. Y lo tenemos al alcance de la mano. Jugaremos cada partido como si fuese el último y a final de temporada ya veremos dónde estamos.

¿Os redujisteis los salarios, no?

Ha sido un acuerdo para intentar ayudar al club, para que las pérdidas sean las menores posibles y para dar tranquilidad a todos los trabajadores. Para nosotros, ellos son muy importantes y no queríamos que tuviesen problemas económicos por esta situación.

¿Viste la vuelta de la Bundesliga?

Sí. Teníamos mucho mono de fútbol. No es la liga que más sigo, pero vi varios partidos. Los protocolos de ahí son iguales que los de España y sabemos que la Bundesliga será la línea a seguir. Cuando alguien va más avanzado que nosotros hay que tenerlos de referencia.

