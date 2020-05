La Bundesliga abre la desescalada tras el Covid-19: el retorno del deporte, pendiente de Alemania

Tras 66 días de pausa debido al coronavirus y con una preparación muy condicionada, la Bundesliga se reanuda este sábado a puerta cerrada con unas medidas muy altas de prevención sanitaria y con la atención del mundo entero, especialmente de varias grandes ligas europeas que se reanudarán en unos días.

Alemania marca el camino entre la inevitable incertidumbre. Aún sin vacuna y dentro de la pandemia del coronavirus, vuelve el fútbol dos meses después a uno de los torneos referencia del continente.

Todo ello hará que la liga alemana esté en el punto de mira, siendo la primera gran competición futbolística en reanudarse tras la crisis provocada por el coronavirus. A pesar de las dudas que pueden existir entre los equipos y los aficionados, hace unos días se llegó a la conclusión de que la temporada iba a reanudarse, a pesar de que en Francia, por ejemplo, se decidiese dar por concluido el fútbol en Primera división.

Los 18 equipos afrontan un esprint final de nueve jornadas muy abierto a las sorpresas y sirviendo de ejemplo para evitar cualquier posible error en lo que respecta al Covid-19. El propósito es terminar la temporada a finales de junio o, si por alguna eventualidad esto no fuese posible, en julio. Quedan nueve jornadas, con el Bayern Múnich como líder con 55 puntos, cuatro más que el Borussia Dortmund, segundo, y cinco por encima del Leipzig, tercero.

El Bayern Múnich ya se entrena en grupo para volver del parón Twitter

Después de más de mil test entre futbolistas, técnicos, fisioterapeutas y personal de los equipos, con diez positivos entre la Primera y la Segunda División, la Bundesliga alemana abre la desescalada de las grandes ligas europeas, con casi un mes de antelación de las fechas que manejan a mediados de junio para su reanudación tanto La Liga como la Serie A y la Premier League.

"No serán partidos normales. Seguirán marcados por la crisis del coronavirus. Sabemos que jugamos bajo observación y bajo ciertas condiciones. Hubiera sido irresponsable plantear sin test el regreso de la temporada. La alternativa era esperar una vacuna lo que podría durar meses, sino años, y ningún club hubiera podido asumir esa situación económicamente", expresó la pasada semana Christian Seifert, director de la Bundesliga.

Medidas de prevención

Tras más de dos meses de parón, la Bundesliga presentará una serie de medidas. En un principio, los entrenadores estaban obligados a llevar mascarillas debido al plan de higiene contemplado para la reanudación de la temporada, pero finalmente no tendrán que hacerlo si no quieren debido a que varios de ellos se habían quejado de que el uso de la mascarilla dificultaba su trabajo desde la banda.

Eso sí, para poder prescindir de la mascarilla se tendrá que asegurar que se puede guardar la distancia de 1,5 metros ante otras personas que estén sentadas en el banquillo.

Los tradicionales saludos de mano entre los capitanes se suprimirán, al igual que la salida conjunta de los dos equipos al campo. Los jugadores que estén en el banquillo deberán guardar entre ellos una distancia de 1,5 metros, lo que hará que varios de ellos puedan ir a la grada si no hay suficiente espacio.

El campo del Borussia Monchengladbach en el último partido que se jugó en la Bundesliga antes del parón por el coronavirus ante el Colonia REUTERS

En cuanto a la cobertura del partido, no habrá zona mixta y las conferencias de prensa serán virtuales. Las salas de prensa en los estadios no estarán disponibles y no habrá más de diez periodistas.

Solo habrá cuatro recogepelotas por partido que deberán llevar mascarillas y desinfectarse las manos continuamente. Los balones también deberán ser desinfectados antes del partido y durante el choque.

Las siluetas de los aficionados

El final de la presente temporada será siempre sin público, al menos en las grandes ligas europeas donde el balón eche de nuevo a rodar. Todo ello ha hecho que varios equipos hayan pensado en siluetas de los aficionados que aporten una sensación de público real a los futbolistas.

El Borussia Mönchengladbach ya propuso a sus aficionados hacerse presentes en el retorno de la Bundesliga con las siluetas de sus fotos recortadas sobre los asientos.

Cinco cambios por partido

La Bundesliga aprobó este jueves la posibilidad de que los equipos puedan realizar cinco cambios por partido, en lugar de tres tras el visto bueno que habían dado la FIFA y la International Board.

La modificación se hizo después de tener en cuenta las advertencias de médicos deportivos de que las lesiones y el desgaste pueden aumentar en vista de la larga interrupción de los entrenamientos en grupo que atravesaron los equipos por la pandemia del coronavirus. No obstante, los cambios deben ser en un máximo de tres tandas.

El Dortmund no obliga a jugar

El Borussia Dortmund liberará de la obligación de jugar a aquellos jugadores que lo pidan por miedo al contagio de coronavirus. "Si alguien tiene dudas o tiene miedo manejaremos la situación racionalmente y lo dejaremos en libertad de no jugar", dijo Zorc, director deportivo.

Erling Haaland, durante un entrenamiento del Borussia Twitter (@BVB)

Sin embargo, aseguró que no siente que en el equipo haya dudas frente a la reanudación de la temporada. "Mi impresión es que todos se alegran de poder volver a jugar al fútbol. Todos quieren jugar", aseguró.

Temor a las lesiones

Los equipos han regresado a los entrenamientos en grupo en los últimos diez días, después de que haber estado entrenando en pequeños grupos y eso es algo que hace que haya temores a un aumento de lesiones.

Aunque se espera que la forma física sea buena -algunos jugadores sostienen que nunca habían corrido tanto como durante la pandemia- hay situaciones en un partido de fútbol que implican frenazos súbitos, cambios de dirección y cambios de ritmo que no son fáciles de simular.

Achraf Hakimi y Álvaro Odriozola

El tipo de partidos que empezarán a verse es una incógnita. Se trata de una situación nueva para todos los jugadores y probablemente aquellos equipos que mejor se adapten tendrán cierta ventaja.

Incumplimiento de las normas

A pesar de las estrictas normas de la cuarentena, no todos las han cumplido. Uno de ellos es el entrenador del Augsburgo, Heiko Herrlich, que se perderá el reinicio de la Bundesliga por haber ido a comprar dentífrico y no estará en el partido ante el Wolfsburgo.

Salomon Kalou, con la camiseta del Hertha Berlín REUTERS

Otro de los jugadores que se saltó las normas y que causó mucho revuelo fue el jugador del Hertha Berlín Salomon Kalou, quien fue apartado del equipo a principios de mayo por haberse grabado -y colgado las imágenes luego en internet- estrechando la mano a algunos compañeros en el vestuario o mientras se disponían a hacerse los test del coronavirus.

Dortmund-Schalke, el plato fuerte

El derbi de la cuenca del Ruhr, entre el Borussia Dortmund y el Schalke, es sin duda alguna el plato fuerte del sábado por la tarde. Ambos equipos viven mucho de su público, suelen crecerse en su propio estadio y, aunque para todos los clubes jugar a puerta cerrada es un reto, para ellos es posible que la desventaja se note más.

Juan Miranda

El Dortmund es segundo, con cuatro puntos menos que el Bayern y sueña con la Bundesliga con la ayuda de los goles de Haaland, la gran figura del campeonato alemán. El Schalke es actualmente sexto y lucha por mantenerse en los puestos que dan la clasificación para la Europa League. Por su parte, el Bayern Múnich visitará el domingo al Unión Berlín en el último partido del fin de semana.

España, Italia e Inglaterra, pendientes

Las tres Ligas más potentes y competitivas de Europa, con el permiso de Alemania, son España, Inglaterra e Italia, cuya intención es reanudar la competición en junio, pero ninguna de ellas tiene aún definido el momento concreto.

En España ya están los equipos de 'pretemporada', por ahora con entrenamientos individuales dirigidos a la adaptación, después de siete semanas de trabajo en solitario en cada uno de sus domicilios, para abordar sesiones más intensas y colectivas con el avance de las fases de desescalada, que deberían desembocar en el reinicio del torneo a mediados de junio. Según las previsiones se podría terminar el torneo antes de agosto.

Gerard Piqué y Vinicius Jr durante El Clásico EFE

En Inglaterra no hay duda del campeón: el Liverpool, 25 puntos por delante del Manchester City, segundo. Pero tanto las posiciones de competición europea como los descensos mantienen el debate a falta de nueve citas para el cierre del campeonato, cuya reanudación aún está por determinarse, quizá entre el 8 y el 12 de junio, después de que el Gobierno ya haya dado luz verde para retomar los torneos profesionales a partir del próximo 1 de junio a puerta cerrada.

Ya tiene fecha propuesta para su vuelta la Serie A: el 13 de junio. Así lo transmitió la liga italiana al Gobierno del país, uno de los más afectados del mundo por la pandemia, para disputar las 12 jornadas aún pendientes del torneo. La Juventus es primera con 63 puntos, la Lazio segunda con uno menos y el Inter está situado en tercera posición con 54 puntos.

