Ter Stegen habla sobre su renovación: "Soy muy feliz en Barcelona, ¿qué más puedo pedir?"

Marc-André Ter Stegen sigue valorando su renovación con el FC Barcelona. El portero alemán termina contrato con el club culé en 2022 y aún no ha llegado a ningún acuerdo con la entidad. Mientras algunos aficionados están nerviosos por lo que va a pasar con uno de los mejores guardametas del mundo, el germano se ha encargado de tranquilizar a los seguidores azulgranas a través de un directo en su cuenta de Instagram.

El meta alemán ha compartido cómo vive su confinamiento y ha contestado a preguntas de sus seguidores en la noche de este sábado. Una de las que ha contestado corresponde con su futuro y ha servido para calmar las aguas con respecto a la negociación de su renovación. "Estoy muy feliz en Barcelona. La situación deportiva es buena, ¿qué más puedo pedir?", espetó Ter Stegen durante el directo.

"Hemos tenido ya las primeras conversaciones pero, como ya he dicho, lo hemos aparcado. Hay cosas mucho más importantes y hemos decidido posponer el asunto", sentenció el guardameta en este encuentro con aficionados a través de Instagram. Pretendientes no le faltarían a Ter Stegen, pero la realidad es que el portero germano quiere seguir en la ciudad condal. Aún así, la inestabilidad en la directiva podría ahuyentarle.

Marc-André ter Stegen se tapa la cara tras la goleada del Liverpool REUTERS

El meta también ha recordado su etapa en el Borussia Monchengladbach. "Si hubiéramos descendido, no habría estado en 2015 en la final de la Champions con el Barça", explicó Ter Stegen que calificó su regreso al Borussia Park en 2016 como "una locura". "Se me puso toda la piel de gallina. Ahí notas realmente cuánto aprecio te tienen", describió el portero que no descarta volver al equipo alemán: "nunca digas nunca, siempre amaré al Borussia".

[Más información: Los recursos del Real Madrid para salvar la crisis retratan la gestión del Barcelona]