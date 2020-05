Juan Miranda, el culé cedido en el Schalke: "Hay que asumir riesgos como en el resto de trabajos"

¿Debe volver el fútbol? Esta pregunta ronda todos los días sobre las cabezas de los aficionados, dirigentes y futbolistas. Tras la suspensión de la Ligue-1, parece que la Bundesliga, la Premier League y La Liga volverán a reanudarse, siendo la alemana la primera de ellas.

Varias han sido las voces que han mostrado su disconformidad a que regrese el fútbol debido a que no es necesario correr ningún tipo de riesgo ya que la salud es lo importante. En cambio, otras abogan por el retorno de las competiciones ya que se debe asumir algún riesgo como el resto de profesiones dado que habrá que saber convivir con el virus hasta que no se encuentre una cura.

Juan Miranda (Sevilla, 2000) canterano del Barcelona que ganó la Supercopa de España en 2018 es de la opinión de que el fútbol debe volver a pesar de que pueda existir algún miedo por el coronavirus.

El futbolista español se encuentra cedido por el club catalán en el Schalke y ya desde hace varios días puede entrenar con su equipo a la espera de que, como todo parece indicar, la Bundesliga se reanude el fin de semana del 16 de mayo. EL ESPAÑOL ha podido hablar con él.

¿Cómo estás viviendo el coronavirus desde Alemania?

Es difícil estar lejos de España y de la familia, aunque mi madre está conmigo y eso ayuda. Dentro de lo que cabe estamos bastante mejor que España, así que contento de poder estar aquí.

Juan Miranda, durante un partido con el Schalke Instagram: (@jmirandag19)

¿Desde cuándo estáis entrenando?

Desde hace unas 4-5 semanas. En la primera lo hacíamos de dos en dos y hoy en día estamos en grupos de unas ocho personas.

¿Va a volver la bundesliga?

Sí. Yo creo que volverá el fin de semana del 16 de mayo, aunque se barajaba que comenzase antes. Nos han dicho que cuando empiece estaremos una semana antes concentrados en un hotel haciendo cuarentena y cada jugador se hará dos test por semana para que todo vaya bien. Hoy nos han hecho el primer test para ver cómo estábamos, algo que volverán a repetir la próxima semana.

¿En Alemania la cuarentena no ha tenido nada que ver con España, no?

Ha sido todo muy diferente. Por ejemplo, hemos podido salir a la calle hacer deporte. Se agradece poder hacer esto, pero entiendo que en España se hayan tomado medidas así debido a los muchos muertos.

¿Has tenido algún síntoma tú o algún compañero?

No.

Juan Miranda

Se llegó a comentar que los jugadores jugasen con mascarillas, ¿cómo ves esto?

Esto es imposible. No lo veo factible ya que es muy complicado. Estar 90 minutos con la mascarilla no me parece correcto.

¿Estás a favor de que vuelva el fútbol?

Sí. Sabemos que existe un riesgo como en cualquier profesión hasta que no salga la vacuna, pero es nuestro trabajo. Muchos otros trabajadores tienen que trabajar, asumiendo lo que hay y teniendo familia. Ellos se la juegan y nosotros igual. No sería justo que haya gente trabajando con el coronavirus y nosotros no. Respeto cualquier decisión de jugar o no, pero por mi parte no habría problema. Existe miedo, pero todo eso lo asumimos cualquier trabajador.

¿Estás de acuerdo en que se suspendan las ligas y la ganen el primer clasificado?

Yo creo que hay que jugarla sí o sí o dejarla en blanco. Un jugador quiere jugar, no que le den una liga sin ganarla.

¿En Alemania se han tomado las cosas más en serio?

En España se ha descontrolado un poco por ciertos temas y en Alemania está todo mucho más controlado. Aquí se ha manejado todo mucho mejor.

Estadios sin público, ¿vaya cambio, no?

Así es. Va a ser todo muy diferente y muy raro jugar con las gradas vacías.

Juan Miranda, durante un partido con la selección española

En vuestro equipo hubo una rebaja del 30% del sueldo, ¿cómo surgió esta iniciativa?

Cuando se anunció que se pararía la liga por el coronavirus, nosotros sabíamos que el club pasaba por una mala situación, no solo por el virus sino ya anteriormente. Con esto ya sabíamos que sería una situación crítica para el club. Lo hablamos todos y decidimos esto. Fue fácil, todos los compañeros estaban dispuestos a ayudar, a arrimar el hombro. Nos pusimos en contacto con el club y fue cuestión de días en llegar a una solución.

Cedido en el Schalke por el Barcelona para dos temporadas, ¡qué va a ser de tu futuro?

Con el tema del coronavirus aún no se que haré. No he tenido muchos minutos y si sigue así la cosa intentaré salir. Un chico de 20 minutos necesita jugar, pero de momento esta experiencia me ha servido para madurar.

¿Te gustaria algun dia volver y triunfar en el Barcelona?

Por supuesto. A quien no le gusta estar en el mejor equipo del mundo...

¿Por qué decidiste irte del Barcelona?

Quería experimentar otras ligas y creo que era lo mejor para mi futuro. Salir, madurar y coger más experiencia.

Juan Miranda, junto a Messi y Suárez tras ganar la Supercopa de España 2018

Siempre se ha hablado de la cantera del Barcelona, ¿qué le pasa ahora?

Antes salieron mucho más jugadores y ahora es más complicado estar en el primer equipo. Mucho sacrificio, mucho trabajo y es difícil con los jugadores que hay hoy en día.

¿Cómo ves hoy en día la situación institucional del Barcelona desde Alemania?

Sigo mucho cuando juegan al fútbol y se preocupan mucho por mí, pero no sé exactamente cómo está esa situación. No estoy pendiente de la directiva y son ellos los que mandan y deciden.

¿Concibes un Barcelona sin Messi?

No. Y cuando se vaya, será muy doloroso y difícil. Dejará un hueco muy grande.

