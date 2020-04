Sanidad aprueba que LaLiga haga tests a los futbolistas: el 11 de mayo, fecha para la vuelta

LaLiga retrasa su plan para retomar la actividad. La patronal tenía preparado de cara a la semana que viene distribuir tests del coronavirus por todos los clubes de Primera y Segunda División, pero deberá esperar una semana más. Los entrenamientos no volverán el 4 de mayo tampoco, como inicialmente preveía LaLiga, y todo apunta a que lo harán siete días después, el 11 de mayo.

El Gobierno maneja esa fecha para retomar la actividad deportiva y eso se traduce en la vuelta de los entrenamientos en los equipos profesionales. También los deportistas de élite lo harán, aunque se manejan varios escenarios tanto para unos como otros. Pero la fecha a la que apuntan es el 11 de mayo, lo que ha provocado que LaLiga retrase los tests que tenía planeado realizar el próximo martes a todos los equipos.

La razón no es otra que el OK de Sanidad a realizar los tests y el hecho de que estos deben hacerse entre 3 y 7 días antes de empezar, por lo que la información de estos -de realizarse el próximo martes- no serviría de cara a una hipotética reanudación de la actividad el 11 de mayo. El Ministerio de Sanidad, pese a lo que se rumoreaba este jueves no ha prohibido a la patronal realizar estos tests, pese a la reclamaciín de los futbolistas sobre este asunto.

Luis Rubiales, Irene Lozano y Javier Tebas, durante la reunión de este sábado CSD

Y es que en las últimas horas solo se habla de los tests de LaLiga, el primer paso obligatorio para retomar la actividad. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) había exigido este viernes en un comunicado que Sanidad y el CSD aclaren si los clubes pueden realizar los tests a los futbolistas, ya que en otros ámbitos laborales sí se han dado casos de requisas de los tests por no seguir el protocolo del Gobierno. Los tests sí se realizarán.

Futbolistas contra los tests

Pero los futbolistas aseguran además "que hay otros colectivos que necesitan más que ellos la realización de test y acceso a demás material sanitario en estos momentos". De hecho, la plantilla del Racing de Santander, club de Segunda División, ya se ha posicionado en contra de realizar estos tests bajo el argumento de que no les parece apropiado someterse ellos y no personal que lo necesita.

Mientras tanto, LaLiga pretende seguir el 'modelo Bundesliga' que ya anunció este jueves su reanudación (la fecha que se maneja es el 9 de mayo) y lleva realizando tests en los equipos que se están entrenando cada tres días. Miles de tests para reconducir al fútbol hacia la normalidad y asegurar la seguridad de los protagonistas.

