Carles Tena, un futbolista 'atrapado' en Hong Kong: "El Gobierno y LaLiga presionan para jugar"

Cambiar España por Hong Kong a principios de año para emprender una nueva aventura y no poder debutar debido al coronavirus. Esa es la historia de Carles Tena, futbolista del Resources Capital.

Este catalán de 27 años que jugó en equipos como el CE Europa o el UE Figueres de Tercera División decidió hacer las maletas en enero, mes en el que el brote de coronavirus estalló en Wuhan, a 900 kilómetros de Hong Kong, lo que le impidió debutar con su nuevo equipo.

A pesar de ello, el coronavirus no ha hecho mella en un territorio situado en el sureste de China ya que a día de hoy tan solo se registran 1036 casos confirmados y cuatro fallecidos. No obstante, y viendo lo que estaba ocurriendo en Wuhan (China), las autoridades decidieron tomar ciertas medidas que evitaron la propagación de la pandemia y la liga de fútbol se acabó paralizando hasta nuevo aviso.

"Podríamos entrenar perfectamente y salir a la calle, pero cuando se produjo el primer muerto aquí e iba a debutar -estuve dos semanas parado debido a los papeles-, el fútbol se paró. Apenas nos ha afectado el coronavirus ya que todo se hizo bien y con mucha antelación", cuenta en una entrevista para EL ESPAÑOL.

¿Cuándo llegaste exactamente a Hong Kong?

En enero de este año. Decidí emprender una nueva aventura produciéndose un giro total en mi vida. Había pensado ya hace unos años irme fuera y quería probar algo nuevo ya que me interesaba este proyecto del Resources Capital.

Carles Tena, durante un entrenamiento

¿Qué se siente al llevar unos meses y no haber debutado aún?

Es una putada y una mierda, pero la salud es lo primero. Eso sí, sientes frustración por no poder jugar y debutar y se me quedó cara de tonto. Llegué el 10 de enero y por esas fechas se produjo la primera muerte por coronavirus en Wuhan. Las dos primeras semanas no jugué por los papeles y cuando iba a debutar se produjo todo el lío en Wuhan, cancelándose la competición en Hong Kong. No hubo muchos contagios, pero el gobierno tomó medidas y se paró el fútbol.

¿Cómo está la situación ahora ahí?

La situación aquí está muy bien, pero el fútbol hasta pasado el verano no volverá. No se tomaron muchas medidas, pero la inmediatez ha sido la clave de todo y eso ha ayudado ya que no se han dejado pasar las cosas al haber actuado muy bien.

¿Cómo ves la situación en España?

Mal y preocupado, especialmente por mi familia.

Carles Tena, junto a sus compañeros

¿Hasta cuándo tenías contrato?

Hasta junio de este año. Espero renovar para poder debutar en el equipo, aunque sería ya de cara a la temporada que viene.

¿Vas a volver a España?

De momento no. Aquí puedo hacer lo que quiera. Si regreso sería en junio ya que tengo vacaciones.

¿Cómo viviste tus primeros meses en Hong Kong con todo el tema del coronavirus?

Era raro, pero yo estuve muy tranquilo. Siempre ha dado la sensación de que se podía hacer vida pese a lo de Wuhan.

Carles Tena, durante un partido con el Figueres

¿El equipo en enero empezó a tomar medidas?

Nosotros al principio entrenamos sin ningún problema, pero a raíz de lo de Wuhan la federación dijo que no se podía y que la liga se había acabado

¿Es una temeridad que en España se pueda retomar La Liga?

Sinceramente no lo sé. Eso sí, primero habría que entrenar y luego ya se vería. Yo creo que jugaría, pero en relación a los test no me lo haría ya que hay mucha más gente que de verdad lo necesita.

¿Va a volver el fútbol español esta temporada?

Sí. Según gente que conozco, y pienso yo también eso, LaLiga y el Gobierno están obligando a los equipos y jugadores a volver a jugar para que se acabe la temporada y no dejarla nula. Hay muchos intereses y uno de ellos es el económico ya que si no se acaba se perdería mucho dinero. La salud es lo más importante y debería ser lo prioritario, pero ya sabemos como funciona mucha gente en este planeta.

